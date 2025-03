DIRETTA CASERTANA SORRENTO, LA VITTORIA MANCA DA DIVERSE GARE

E’ in programma per domenica 16 marzo 2025 alle ore 20:30 la diretta Casertana Sorrento. Presso lo Stadio Alberto Pinto stanno per scendere in campo due formazioni che sembrano quasi aver dimenticato che cosa sia la vittoria visto che non hanno più saputo trovare un successo rispettivamente da sei e cinque partite. I Falchetti, esclusi Taranto e Turris dal torneo, sono penultimi in classifica e dunque al diciassettesimo posto a quota diciannove. Ai rossoblu occorrono almeno undici punti per poter uscire dalla zona retrocessione eguagliando il Foggia, attualmente quindicesimo, sebbene arrivino dalla sconfitta esterna patita contro il Team Altamura.

Un po’ più sopra i pugliesi si trovano invece gli ospiti di giornata, in quattordicesima posizione con trentuno punti. L’incombenza è per i rossoneri quella di non farsi scavalcare proprio dal Foggia e cercare invece di sorpassare il duo formato da Cavese e Trapani per agganciare magari proprio l’Altamura e spingersi a ridosso della zona playoff. Pure per i Costieri la recente sconfitta rimediata contro la Juventus Next Gen non ha lasciato molti segnali positivi.

DIRETTA CASERTANA SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Casertana Sorrento di Serie C è su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la sfida per i suoi abbonati in televisione sul canale Sky Sport 252. Si potrà seguire la partita del girone C pure in streaming sull’applicazione Sky Go.

DIRETTA CASERTANA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

I rumors emersi nei giorni scorsi ci lasciano pensare ad un 4-3-3 con Zanellati, Heinz, Kontek, Gatti, Fabbri, Proia, Collodel, Damian, Carretta, Bunino ed Egharevba per i padroni di casa allenati dal tecnico Massimo Pavanel nelle probabili formazioni della diretta Casertana Sorrento. Anche l’allenatore dei rossoneri Giovanni Ferraro dovrebbe a sua volta scegliere di impiegare in partenza il modulo 4-3-3 con Del Sorbo, Vitiello, Blondett, Di Somma, Panico, Cangianiello, Palella, Cuccurullo, Guadagni, Musso e Guarracino.

