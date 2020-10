Diretta/ Casertana Ternana (Serie C) streaming video tv: ospiti ancora imbattuti

DIRETTA CASERTANA TERNANA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO

Casertana Ternana, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C, presso lo stadio Pinto di Caserta. Tra rinvii e annullamenti, la Casertana ha di fatto esordito nel turno infrasettimanale con un pari 2-2 contro il Potenza in trasferta. I campani si sono ritrovati per due volte in svantaggio, ma hanno recuperato prima con una rete di Carillo, poi con un gol di Cuppone a metà ripresa che ha fissato definitivamente il risultato. Ora impegno contro la Ternana ancora imbattuta e senza un solo gol subito nelle prime tre partite di questo nuovo campionato. I rossoverdi hanno però pareggiato 0-0 entrambi i match interni disputati, contro la Viterbese e nel turno infrasettimanale contro il Palermo, ottenendo l’unica vittoria nella trasferta a Pagani, vinta 0-3 sabato scorso.

DIRETTA CASERTANA TERNANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Casertana Ternana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA TERNANA

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Casertana e Ternana. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Guidi con un 4-3-3: Dekic; Hadziosmanovic, Carillo, Ciriello, Valeau; Izzillo, Bordin, Varesanovic; Cuppone, Castaldo, Cavallini. Gli ospiti guidati in panchina da Cristiano Lucarelli affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Iannarilli; Defendi, Diakité, Suagher, Mammarella; Kontek, Damian; Furlan, Falletti, Partipilo; Vantaggiato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Casertana Ternana grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 3,10, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,35 la posta scommessa.



