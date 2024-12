DIRETTA CASERTANA TRAPANI, SQUADRE AGLI OPPOSTI

Una vittoria che potrebbe valere tantissimi in questa 19esima giornata di campionato. La diretta Casertana Trapani verrà disputata questo sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Alberto Pinto dei rossoblu. La Casertana non perde addirittura dal 27 ottobre, 1-0 con il Benevento. Da quel giorno ci sono stati ben sei pareggi consecutivi contro Altamura, Sorrento, Monopoli, Foggia, Giugliano e Potenza. Nell’ultimo match sono arrivati invece tre punti con il Crotone. Il Trapani invece è reduce da due sconfitte consecutive con Altamura e Benevento, entrambe con il punteggio di 2-1. Un leggero calo per gli amaranto poiché arrivavano dal 4-0 in campionato con il Latina e il 5-0 col Catania in Coppa.

DOVE VEDERE DIRETTA CASERTANA TRAPANI IN TV E IN STREAMING VIDEO

I tifosi che decidono di assistere da casa alla diretta Casertana Trapani dovete necessariamente essere abbonati al pacchetto Calcio su Sky. Lo stesso vale per quanto concerne la diretta streaming dove l’applicazione Sky Go trasmetterà l’evento.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA TRAPANI

Adesso analizziamo insieme le probabili formazioni Casertana Trapani. I padroni di casa si schiereranno con il 3-4-3 con Zanellati in porta. Pacchetto arretrato composto da Bacchetti, Collodel e Kontek con Paglino, Bianchi, Matese e Fabbri a centrocampo. In attacco Carretta, Proia e Damian.

Il Trapani replica con lo stesso identico assetto tattico con Seculin tra i pali. Difesa formata dal terzetto Celiento, Silvestri e Sabatino: Agiranno come esterni Ciotti e Benedetti con Karic e Carriero in mediana. In avanti Kanoute, Lescano e Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CASERTANA TRAPANI

Queste sono le quote per le scommesse della diretta Casertana Trapani: a partire con i favori del pronostico sono gli ospiti a 2.05, meno rispetto all’1 fisso dei rossoblu a 3.35. Il segno X del pareggio invece è dato a 3.05 dai bookmakers.

L’Over 2.5, traducibile con “almeno tre reti nel corso del match”, è offerto a 2.15 con l’Under a 1.55. Gol e No Gol a 1.90 e 1.70.