Diretta/ Casertana Turris (Serie C) streaming video tv: derby campano che torna

DIRETTA CASERTANA TURRIS: DERBY INCERTO!

Casertana Turris, domenica 1 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Torna un derby campano che in anni precedenti è stato un classico del campionato di Serie C. I padroni di casa sono ancora a caccia della loro prima vittoria in campionato, domenica è arrivato un ko in un altro derby contro l’Avellino, che nel recupero infrasettimanale ha affrontato invece proprio la Turris. 2-2 strappato dai Corallini allo stadio Partenio, con una rimonta esaltante per gli uomini di Fabiano che all’85’ erano ancora sotto di due gol, ma sono riusciti a ottenere un risultato positivo grazie alle reti messe a segno da Persano e Romano. Una risposta importante anche dopo lo 0-3 interno subito contro la Paganese che aveva un po’ spezzato il momento positivo della Turris, che aveva iniziato nelle prime giornate insediandosi addirittura in prima posizione. Al momento 11 punti in classifica per i Corallini, soltanto 3 per la Casertana che ha disputato però solo 5 partite.

DIRETTA CASERTANA TURRIS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Turris sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA TURRIS

Le probabili formazioni di Casertana Turris, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Federico Guidi con un 4-3-3: Dekic; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Setola; Bordin, Izzillo, Icardi; Matese, Cuppone, Konate. Gli ospiti guidati in panchina da Franco Fabiano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Fabiano, Signorelli, Franco; Giannone, Pandolfi, Da Dalt.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Casertana e Turris queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.00.



