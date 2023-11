DIRETTA/ Casertana Turris (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA CASERTANA TURRIS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida Casertana Turris vede affrontarsi due formazioni che si schierano rispettivamente al settimo e tredicesimo posto della classifica generale del campionato di serie C girone C. Ospiti che con 24 gol subiti risultano essere la peggiore difesa di questo campionato. Seppur le reti subite siano tante, la formazione campana ospite riesce a trovare con facilità anche la gioia del gol. Con 20 gol collezionati in 11 partite di campionato, la Turris si proietta al primo posto tra le formazioni ad aver trovato più reti da inizio campionato.

I migliori marcatori della formazione ospite risultano essere D’Auria con 4 gol; seguono Maniero, Scaccabarozzi, Giannone con tre reti fino a questo momento. Padroni di casa che in classifica si trovano al settimo posto con 17 punti raccolti in 11 partite giocate. I gol realizzati sono 15 mentre quelli subiti uno meno. Tornando in tema marcatori da attenzionare le prestazioni di Alessio Curcio: l’ex attaccante del Foggia ha già colpito in quattro occasioni da inizio campionato e il gol manca dalla sfida di ottobre contro i razziali del Monterosi. (Marco Genduso)

CASERTANA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Turris sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Casertana Turris in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CASERTANA TURRIS: CORALLINI IN SERIE NEGATIVA

Casertana Turris sarà in diretta dallo stadio “Alberto Pinto” di Caserta, alle ore 20:45 di domenica 5 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, 2023-2024. Derby campano che si preannuncia molto equilibrato, almeno a giudicare dall’attuale classifica: i rossoblù, infatti, hanno ottenuto diciassette punti, anche grazie a tre vittorie consecutive. Quattro lunghezze in meno per i corallini che, dopo un inizio di stagione esaltante, hanno rallentato mettendo insieme tre stop di fila, ultimo quello nel derby contro il Giugliano.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CASERTANA TURRIS

Casertana Turris, sfida in programma allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa rossoblù mister Vincenzo Cangelosi si affiderà al rodato 4-3-3 con Curcio, Tavernelli e Carretta nel tridente. In casa biancorossa, invece, il tecnico Bruno Caneo, nel suo 3-4-3 proporrà Franco e Scaccabarozzi nel cuore del centrocampo.

CASERTANA TURRIS: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Casertana Turris possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.30 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

