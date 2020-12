Diretta/ Casertana Vibonese (Serie C) streaming video e tv: campani in ripresa

DIRETTA CASERTANA VIBONESE: SFIDA DA “X”?

Casertana Vibonese, in diretta dallo stadio Pinto di Caserta in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della decima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Campani in ripresa dopo un avvio di campionato particolarmente difficile, la Casertana ha vinto 2 delle ultime 3 partite disputate in campionato espugnando i campi della Virtus Francavilla e della Cavese, quest’ultimo domenica scorsa. In casa però la Casertana non ha ancora vinto in questo campionato, perdendo peraltro le ultime 3 sfide disputate tra le mura amiche. Non va meglio alla Vibonese che negli ultimi 4 impegni di campionato è riuscita a raccogliere solamente un punto. Dopo l’1-1 interno contro il Foggia, domenica scorsa i calabresi hanno lottato fino all’ultimo contro la capolista Ternana, andando vicinissimi a strappare un risultato positivo. All’82’ la Vibonese conduceva ancora 2-1, è finita 2-3 per gli umbri con i rossoblu che sono ora usciti dalla zona play off, scivolando all’undicesimo posto.

DIRETTA CASERTANA VIBONESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Vibonese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA VIBONESE

Le probabili formazioni di Casertana Vibonese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Federico Guidi con un 4-3-1-2: Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Buschiazzo, Polito; Matese, Bordin, Izzillo; Icardi; Pacilli, Cuppone. Gli ospiti guidati in panchina da Angelo Galfano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Marson; Rasi, Redolfi, Sciacca; Ciotti, Laaribi, Ambro, Statella, Mahrous; Berardi, Plescia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Casertana e Vibonese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.20, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.00.



