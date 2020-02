Diretta Casertana Vibonese/ Streaming video tv: falchetti in difficoltà (Serie C)

Casertana Vibonese, che sarà diretta dal signor Mario Davide Arace, va in scena alle ore 17:30 di domenica 23 febbraio ed è una partita valida per la 27^ giornata nel girone C della Serie C 2019-2020. E’ una stagione complessa per i falchetti, che sono partiti con propositi di playoff e invece devono stare attenti a non retrocedere; il pareggio ottenuto a Catanzaro è stato un risultato positivo considerato il valore dell’avversario, ma non ha aiutato a smuovere una classifica che comincia a farsi pesante. Per di più oggi al Pinto arriva una Vibonese che sta andando bene, e che può davvero entrare nelle prime dieci e giocarsi gli spareggi: nell’ultimo turno i calabresi hanno fatto il colpo battendo in casa la Viterbese al termine di una partita pirotecnica, e ora sperano di ripetersi anche in trasferta. Aspettando il calcio d’inizio di Casertana Vibonese, andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando al meglio quelle che sono le probabili formazioni della partita.

Per Casertana Vibonese Ciro Ginestra deve rinunciare a Jacopo Silva, ma ritrova Petta: dunque cambio in difesa dove Rainone e Caldore sono confermati davanti al portiere Cerofolini. Torna anche Zito, che potrebbe prendersi il posto a sinistra in luogo di Zivkov; a destra agirà uno tra Adamo e Leonardo Longo, in mezzo al campo spazio a Laaribi e Tascone mentre Santoro deve vincere la concorrenza di Varesanovic e Matese. Nella coppia offensiva le sorprese non ci dovrebbero essere: spazio a Castaldo e Starita, ma attenzione al giovane Corado che cerca un posto dal primo minuto. La Vibonese di Giacomo Modica si presenta in campo con un 4-3-3 nel quale Filippo Berardi e Bubas accompagnano Bernardotto, schierato da prima punta; a centrocampo allora vanno a giocare Signorelli, regista davanti alla difesa, con Pugliese e Tumbarello che appaiono nuovamente favoriti per occupare le posizioni da interno. Difesa comandata da Redolfi e Altobello, che operano in posizione centrale facendo scudo al portiere Mengoni; a destra ci sarà Ciotti mentre il terzino sinistro, anche qui senza troppe sorprese, dovrebbe essere Tito.

Casertana Vibonese vede i falchetti partire favoriti secondo il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterà infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte la vostra puntata, mentre siamo ad un valore di 3,30 volte la posta per il segno 2 che regola il successo esterno. Il pareggio, identificato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di mettere in tasca una vincita che ammonta a 3,05 quanto avrete deciso di investire.



