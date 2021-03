DIRETTA CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA/ Video streaming tv: equilibrio nei precedenti

DIRETTA CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA: I TESTA A TESTA

Casertana Virtus Francavilla è una partita che dal 2016 a oggi si gioca regolarmente: infatti abbiamo 9 incroci in questo periodo, per un bilancio che ci parla di 4 vittorie dei falchetti a fronte di 3 affermazioni dei pugliesi. I pareggi sono due, curiosamente andati in scena nello scorso campionato ed entrambi con il risultato di 1-1; la Virtus Francavilla ha espugnato il terreno di gioco del Pinto nell’ottobre 2017 trovando i gol di Giuseppe Agostinone e Andrea Saraniti, la Casertana nel lasso di tempo di cui stiamo parlando si è imposta in casa per due volte e lo ha sempre fatto per 1-0. Sempre a febbraio: nel 2017 aveva risolto il gol di Giuseppe Carriero, due anni più tardi era stato Pasquale Rainone a decidere la partita. Va anche detto però, anche se eravamo al Giovanni Paolo II, che la Virtus Francavilla si è imposta nella sfida finora più importante: il primo turno dei playoff dello stesso 2019. Avrebbe anche potuto pareggiare grazie alla migliore classifica, ma per togliersi ogni dubbio aveva vinto con la rete di Anthony Partipilo, oggi cannoniere della dominante Ternana in questo girone C di Serie C, al 19’ minuto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Virtus Francavilla non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: i recuperi del campionato di Serie C non vanno in onda sul satellite (grande novità della stagione) e dunque l’unico modo per assistere a questa partita sarà quello di accedere al portale Eleven Sports per la visione in diretta streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e abbonandovi al servizio per la stagione, oppure in alternativa acquistando il singolo evento ad un prezzo fisso (salvo eccezioni).

CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA: A CACCIA DI RISCATTO

Casertana Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia, è la partita in programma oggi, mercoledì 3 marzo 2021 per la 28^ giornata della Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Nel girone C ecco che spicca per questo intenso turno infrasettimanale la diretta tra Casertana e Virtus Francavilla, match dove si scontreranno due formazioni In grave crisi di risultati. Non è certo club un buona condizione quella seguito da Mister Guidi: la Casertana approda al turno infatti dopo aver subito ben due sconfitte di fila, contro Avellino e Turris. Due KO che hanno pure compromesso il cammino della formazione rossoblu verso i gradini più importanti della classifica del girone C, e che devono dunque essere al più presto riscattati. Contro poi ci sarà una Virtus Francavilla, pure in gran difficoltà, che vanta oggi solo la 13^ posizione in graduatoria, con 30 punti messi assieme in 26 turni (la Casertana ne ha ancora uno da recuperare nel confronto). La squadra di Bruno Trocini infatti ha registrato nelle ultime settimane solo sconfitte e pareggi e i tre punti mancano oramai da inizio di febbraio (fu il 2-1 inferto alla Vibonese): serve dunque interrompere al più presto tale digiuno, e magari già oggi, con un avversario che è sempre stato un vero incubo per i pugliesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA

Per le probabili formazioni della diretta tra Casertana e Virtus Francavilla, non possiamo parlare oggi di un ampio turnover: entrambe le squadre oggi hanno bisogno di riscatto e risposte dal campo e pure entrambi gli allenatori conta una lista di assenti affatto minuta. Anzi possiamo parlare di rosa quasi decimata per i pugliesi: Trocini comunque dovrebbe riuscito a mettere su un buon 11, pur chiedendo ad alcuni dei suoi di stringere i denti. Segnato il 3-5-2 ecco che allora oggi vedremo pronti dal primo minuto Adorante e Maiorino in attacco, mentre per il centrocampo rimangono irrinunciabili al centro Castorani, Franco e Tchetchoua: Nunzella e Giannotti agiranno sull’esterno. Per la difesa della Virtus Francavilla s faranno trovare poi pronti Delvino, Pambianchi e Sparandeo.

Spazio al 4-3-3 invece per la Casertana di mister Guidi, dove ancora una volta non macinano in attacco Pacilli, Cuppone (primo bomber del club) e Turchetta. Per il centrocampo vediamo poi Santoro in cabina di regia, come Icardi e Matese adibiti a mezz’ala: maglie confermate poi in difesa con il quartetto composto da Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo e Del Grosso, davanti al numero 1 Avella.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match del girone C di Serie C facciamo fatica a assegnare un pronostico netto per tale sfida, che potrebbe venir decisa dagli episodi. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 dell’incontro comunque ha assegnato a 2.45 il successo oggi della Casertana, fissando a 3.05 la quota per la vittoria della Virtus Francavilla: il pareggio oggi pagherà la posta a 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA