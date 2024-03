DIRETTA/ Casertana Virtus Francavilla video streaming tv: lo storico sorride ai falchetti (17 marzo 2024)

DIRETTA CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA, I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta di Casertana Virtus Francavilla. Entriamo meglio in clima partita andando a vedere i testa a testa. Nei 12 precedenti, 7 volte ha vinto la Casertana con 3 successi del Francavilla e 2 pareggi. All’andata la vittoria è andata ai rossoblu col punteggio di 3-2. Si è trattato della terza vittoria di fila dopo il 3-1 del 2020 e il 4-0 del 2021. La Virtus Francavilla non vince dal 2019 in occasione del primo turno dei playoff di Lega Pro.

I due segni X sono stati registrati entrambi nella stagione 2019/2020 dove sia all’andata che al ritorno la gara finì 1-1. Per quanto riguarda le vittorie, la Casertana in caso di vittoria supererebbe il tris consecutivo messo a referto tra il 2018 e 2019. Ora vedremo cosa succederà tra poco sul terreno di gioc del Pinto… (aggiornamento di Christian Attanasio)

CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Casertana Virtus Francavilla sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Casertana Virtus Francavilla sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA, MOMENTI NO

La diretta Casertana Virtus Francavilla, in programma domenica 17 marzo alle ore 18:30, racconta della 32esima giornata di Serie C Girone B. I rossoblu non vincono dal 25 febbraio, data del 2-1 al Brindisi. Da quella partita sono arrivate due sconfitte contro Juve Stabia e Turris più il pari con l’Audace Cerignola.

Anche la Virtus Francavilla sta avendo problemi di risultato. La vittoria più recente è del 3 marzo contro il Latina, ma è anche l’unica delle ultime otto: sconfitte contro Messina, Giugliano, Sorrento e Taranto più i pareggi a reti bianche contro Turris, Monopoli e Avellino.

CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Casertana Virtus Francavilla vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Venturi, difesa a quattro con Calapai, Celiento, Bacchetti e Anastasio. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Casoli, Matese e Damian mentre in avanti spazio a Carretta, Montalto e Curcio.

La Virtus Francavilla replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Branduani, terzteto arretrato composto da Dutu, Monteagudo e De Martino. Gli esterni saranno Biondi e Ingrosso con Di Marco, Risolo e Izzillo a centrocampo. Tandem d’attacco Artistico-Polidori.

CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Casertana Virtus Francavilla favorita la squadra di casa a 1.86. Secondo Goldbet, la X vale 3.30 mentre il 2 fisso a 5.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 2.25 mentre l’Under a 1.55. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.10 e 1.64.

