Diretta/ Casertana Viterbese (Serie C) streaming video tv: uscire dalle sabbie mobili

DIRETTA CASERTANA VITERBESE: PARTITA MOLTO EQUILIBRATA

Casertana Viterbese, in diretta dallo stadio Pinto di Caserta in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Entrambe le squadre sono chiamate ad uscire dalle sabbie mobili dopo un periodo contraddittorio, con qualche segnale di risveglio e repentine cadute. Vale per la Casertana che è uscita sconfitta dalla trasferta di Palermo dopo aver battuto il Monopoli in casa, ma anche per la Viterbese che dopo aver espugnato il campo del Potenza ha ceduto in casa al Catania.

Etruschi al momento in zona play out, appena fuori la Casertana che precede di una sola lunghezza i diretti avversari di giornata. Qualche problema difensivo di troppo per i campani che con 24 reti incassate hanno la seconda difesa più perforata del girone C. La Viterbese sembra aver sbloccato l’attacco con 7 reti realizzate nelle ultime 3 partite, la metà esatta di quelle complessivamente finora segnate dai gialloblu in campionato.

DIRETTA CASERTANA VITERBESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casertana Viterbese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA VITERBESE

Le probabili formazioni di Casertana Viterbese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Federico Guidi con un 4-5-1: Avella; Polito, Ciriello, Buschiazzo, Valeau; Izzillo, Santoro, Bordin; Varesanovic, Origlia, Castaldo. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Taurino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Bezziccheri, Rossi, Simonelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Casertana e Viterbese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.30.



