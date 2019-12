Diretta Castrovillari Palermo/ Streaming video tv: i rosanero per ripartire (Serie D)

Castrovillari Palermo, in diretta dallo stadio Mimmo Rende della località in provincia di Cosenza, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 15 dicembre 2019, per la sedicesima giornata del girone I del campionato di Serie D 2019-2020. Castrovillari Palermo vedrà al centro dell’attenzione soprattutto i rosanero, sempre capolista della classifica ma alla ricerca del pronto riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l’Acireale, per riannodare il discorso con la vittoria che si è fermato al successo di due settimane fa sul campo del Giugliano. Certamente il Palermo parte favorito, come dimostra la classifica che ci parla di 37 punti per i rosanero e appena 20 invece per il Castrovillari, tuttavia un secondo passo falso sarebbe molto pericoloso e i calabresi cercheranno di sfruttare questa situazione particolare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Castrovillari Palermo, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della squadra rosanero sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CASTROVILLARI PALERMO

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Castrovillari Palermo. I padroni di casa allenati da Salvatore Marra potrebbero schierarsi con il seguente modulo 4-3-3: Aiolfi in porta; difesa a quattro composta da Barilaro, Mattei, Vona e Greco; nel terzetto di centrocampo Buda, Lanza e Cangemi; infine il tridente offensivo com le ali Miocchi e Gagliardi ai fianchi del centravanti La Ragione. La replica del Palermo di Rosario Pergolizzi potrebbe invece concretizzarsi in un 4-3-1-2 con Doha, Peretti, Accardi e Vaccaro nella retroguardia a quattro davanti al portiere Pelagotti; a centrocampo il terzetto formato da Martinelli, Martin e Langella, qualche metro più avanti il trequartista Ambro in appoggio ai due attaccanti, Ricciardo e Felici.



