Diretta Catania Altamura, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Massimino per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA CATANIA ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Catania Altamura, concentriamoci quindi in questo poco tempo prima del fischio di inizio per analizzare i dati e le statistiche raccolte fino a questo momento della stagione per queste due squadre. Il Catania mantiene uno dei migliori dati offensivi del girone: 60% di possesso, 2,1 xG, 1,9 xA, e una media di 11,2 km percorsi per giocatore. Il 68% delle azioni pericolose nasce da fraseggi centrali e cambi di gioco rapidi, con un rendimento costante nei finali (44% dei gol dopo il 70’).

L’Altamura risponde con ordine e concretezza: 51% di possesso, 1,6 xG, 1,1 xGA, e una difesa molto attenta sui piazzati (solo il 14% dei gol subiti da fermo). Il 57% delle azioni da gol arriva da manovre laterali, mentre la squadra pugliese predilige ritmi più bassi e gestione ragionata. Disciplina in equilibrio (2,4 ammonizioni per parte), ma più duelli vinti dagli etnei (56% contro 49%). Una gara che promette intensità e qualità: il Catania cercherà di imporre ritmo e palleggio, l’Altamura di rispondere con organizzazione e transizioni precise. Ci sarà da divertirsi, adesso via al commento live della diretta di Catania Altamura! (agg. Gianmarco Mannara)

COME ASSISTERE ALLA DIRETTA CATANIA ALTAMURA? LE INFO STREAMING, VIDEO, TV

Su quali canali va in onda la diretta Catania Altamura? Su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Tuttavia, si potrà vedere la partita anche in streaming sull’app di Sky Go. Altrimenti dovrete possedere un’iscrizione alla piattaforma Now Tv.

CATANIA ALTAMURA, ASPETTANDO LA SALERNITANA

Calcio d’inizio fissato alle ore 14:30 di domenica 9 novembre 2025 per la diretta Catania Altamura. Presso lo Stadio Angelo Massimino i padroni di casa hanno l’opportunità di prendersi momentaneamente la vetta della classifica nel girone C della Serie C 2025/2026 in attesa del posticipo della tredicesima giornata in programma domani.

I rossazzurri sono infatti secondi in graduatoria grazie ai loro venticinque punti ottenuti fino a questo momento della stagione e la capolista Salernitana scenderà in campo solamente nella serata di lunedì 10 per vedersela fra le mura amiche contro il Crotone. Gli Etnei, in caso di vittoria odierna, salirebbero momentaneamente al primo posto.

Lo stesso vale tuttavia pure per il Benevento, pronto dal canto suo ad approfittare di uno scivolone dei siciliani così da agganciare i granata. Il Team si piazza invece in undicesima posizione alla vigilia di questo turno con quindici punti e dunque appena fuori dalla prima casella valida per l’accesso alla zona playoff.

I pugliesi stanno registrando una mini-serie positiva di tre gare senza sconfitte. I biancorossi sono oltretutto reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Cosenza. Anche il Catania arriva a sua volta dal pari maturato in trasferta per 2 a 2 invece sul campo della Casertana nello scorso weekend di campionato.

DIRETTA CATANIA ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catania Altamura: il tecnico Domenico Toscano potrebbe scegliere di schierare i suoi calciatori secondo un 3-4-2-1 con Dini portiere titolare, Celli, Ierardi e Di Gennaro in difesa, Casasola, Corbari, Di Tacchio e D. Donnarumma nel mezzo. Saranno poi Lunetta e Cicerelli a fornire supporto al centravanti Forte. Si pensa invece che gli ospiti si presentino in campo utilizzando il modulo 3-4-3 con Viola in porta, Zazza, Silletti, Lepore nelle retrovie, Grande, Nazzaro, Dipinto e Mogentale in mediana e tridente offensivo composto da Curcio, Simone e Rosafio.

DIRETTA CATANIA ALTAMURA, LE QUOTE

Se si prendono in considerazione le quote indicate dai bookmakers nei giorni precedenti all’inizio della diretta Catania Altamura si può evidenziare che i rossazzurri dovrebbero avere vita facile nel conquistare il successo. Gli Etnei sono i favoriti in questo match e vengono perciò quotati a 1.30 ad esempio da Snai che paga invece addirittura a 8.50 l’eventule vittoria degli ospiti. Il pareggio è in ogni caso un’opzione interessante con l’x a 4.25.