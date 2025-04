DIRETTA CATANIA AVELLINO, UN ESIGUO MARGINE DI VANTAGGIO

Inizia domenica 6 aprile 2025 alle ore 19:30 la diretta Catania Avellino. Presso lo Stadio Angelo Massimino i rossazzurri tenteranno di proseguire la loro striscia di risultati utili consecutivi anche contro la prima della classe. Gli Etnei, in quinta posizione con i loro quarantasette punti condizionati da uno di penalizzazione, vorrebbero dunque bissare il successo esterno conquistato lo scorso turno di campionato in maniera piuttosto netta sul campo del Trapani.

Video Avellino Benevento (2-1)/ Gol e highlights: Palumbo stende i giallorossi! (Serie C, 30 marzo 2025)

La capolista Avellino deve invece continuare a vincere per evitare di essere raggiunta o scavalcata dall’Audace Cerignola, che insegue adesso a due lunghezze di distacco. Reduci dall’ennesimo trionfo ottenuto contro il Benevento tra le mura amiche, i biancoverdi non hanno intenzione di fermarsi neanche in trasferta per provare a centrare la promozione diretta nel campionato di Serie B.

Video Trapani Catania (0-3)/ Gol e highlights: Frisenna chiude i conti nel derby! (Serie C, 30 marzo 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CATANIA AVELLINO: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

Due opzioni per vedere la diretta Catania Avellino in televisione: la gara sarà trasmessa sia sul canale Sky Sport Uno che su Sky Sport 258. Accedi all’app di Sky Go se sei abbonato a Sky per lo streaming. Anche Now fornirà la visione dell’evento tramite Now Tv.

DIRETTA CATANIA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le recenti vittorie ottenute in campionato nei turni precedenti a questo ci lasciano pensare ad un 3-4-2-1 con Dini, Ierardi, Del Fabro, Anastasio, Raimo, Quaini, Celli, Di Tacchio, Jimenez, Stoppa e Lunetta da parte di mister Toscano per gli Etnei nelle probabili formazioni della diretta Catania Avellino. Il discorso vale pure per il tecnico Biancolino, il quale dovrebbe puntare sempre sul modulo 4-3-1-2 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano, Palmiero, Armellino, Sounas, D’Ausilio, Patierno e Lescano pure per questo impegno della trentacinquesima giornata.

DIRETTA/ Avellino Benevento (risultato finale 2-1): Palumbo risolve il derby! (Serie C, oggi 30 marzo 2025)

DIRETTA CATANIA AVELLINO, LE QUOTE

Le quote relative al pronostico offerto dai bookmakers per la diretta Catania Avellino vedono gli irpini come possibili favoriti. Il successo dei Lupi viene infatti pagato a 2.30 mentre la vittoria dei rossazzurri equivalente al segno 1 è invece fissata a 2.80 per esempio da Snai. Il pareggio è alla vigilia il punteggio meno probabile con l’x quotato appunto a 3.10.