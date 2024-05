DIRETTA CATANIA AVELLINO/ Video streaming tv: la stagione parla irpino (21 maggio 2024, Serie C)

DIRETTA CATANIA AVELLINO: I TESTA A TESTA

Naturalmente vanta una tradizione più che buona la diretta di Catania Avellino, a volte anche nelle categorie superiori (ricordiamo il campionato 1983-1984, unico insieme in Serie A) ma spesso anche in Serie C, dove logicamente per motivi geografici sono in genere entrambe inserite nel girone C. Ecco allora un bilancio complessivo di 33 partite, che vede il Catania chiaramente in vantaggio, dal momento che sono ben diciassette le vittorie siciliane a fronte di undici successi per l’Avellino e appena cinque pareggi.

Nella stagione in corso, tuttavia, sembra proprio che non ci sia storia, ma in favore degli irpini, dal momento che l’Avellino ha vinto entrambe le partite della stagione regolare, per di più in modo molto netto. Infatti, la partita d’andata a Catania finì con un chiaro successo ospite per 0-2 il 29 ottobre 2023, mentre il ritorno ad Avellino fu addirittura un 5-2 per i padroni di casa irpini il 6 marzo scorso. Al Catania il compito di ribaltare le gerarchie nel momento più importante, l’Avellino invece deve seguire il buon esempio degli ultimi precedenti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CATANIA AVELLINO STREAMING, VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Verrà trasmessa sui canali di Sky la diretta Catania Avellino con la possibilità di seguire la partita anche in streaming su NOW TV e Sky GO. Per vivere ogni attimo dei playoff di Serie C sarà anche possibile seguire la diretta testuale con noi che racconteremo le azioni salienti della partita.

CATANIA AVELLINO: SICILIANI FAVORITI!

Continuano i playoff di Serie C che sono arrivati ai quarti di finale di andata e vedranno in campo la diretta Catania Avellino. Martedì 21 maggio dalle 20.30 andrà in scena la prima delle due partite previste per questo turno dove le due squadre si daranno battaglia con lo sfondo del Massimino di Catania.

I padroni di casa sono riusciti a superare l’Atalanta U23 e si troveranno davanti una delle migliori squadre del Girone C. L’Avellino, infatti, entra in scena in questo turno dopo aver chiuso il campionato regolare al secondo posto.

CATANIA AVELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Zeoli si presenta nelle sfida d’andata con un 3-5-2 dove Castellini, Quaini e Monaco comporranno la difesa davanti a Furlan. Celli e Bouah agiranno sulle fasce con Welbeck, Cicerelli e Zammarini al centro del campo in ballottaggio con Tello e Ndoj. Cianci e Chiricò dovrebbero essere la coppia offensiva con Di Carmine che cerca una maglia da titolare.

Speculare il modulo proposto da Pazienza che si affida alla coppia Gori Patierno in attacco. Cionek, Rigione e Cancellotti sono la conferma in fase difensiva con D’Ausilio, Armellino e Cristofaro a centrocampo. Sugli esterni andranno in campo Liotti e Ricciardi.

CATANIA AVELLINO, LE QUOTE

Si prospetta una partita molto equilibrata quella della diretta Catania Avellino secondo le quote proposte da Sisal. Il fattore campo influisce sulle quote con i padroni di casa che vengono dati a 2,40 contro il 3,00 per gli ospiti. Anche il pareggio X è fissato 3,00.











