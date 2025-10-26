Diretta Catania Benevento streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA CATANIA BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Osserviamo i numeri che producono le due squadre nella diretta di Catania Benevento, in questo modo sapremo quali sono i migliori trend e in base ad essi sarà più facile capire chi tra le due compagini riuscirà a portare a casa i tre punti. Il Catania si affida al suo possesso ragionato: 57% di controllo palla, 1,7 xG, 1,5 xA, e un recupero palla medio alto (41 metri). Il 68% delle azioni pericolose nasce da combinazioni centrali e tagli tra le linee. La squadra etnea segna soprattutto nei finali (44% dei gol dopo il 70’) ma tende a concedere qualcosa sui piazzati (35% delle reti subite su palla ferma).

Video Benevento Potenza (2-0)/ Gol e highlights: i sanniti tornano in vetta! (Serie C, 19 ottobre 2025)

Il Benevento, invece, è una macchina di ritmo e solidità: 60% di possesso, 2,1 xG, 0,8 xGA, e un dato impressionante di 87% di precisione nei passaggi. Le azioni pericolose partono in egual misura da entrambi i lati, ma i giallorossi restano più concreti sotto porta (34% di conversione). Fisicamente, Benevento più brillante (10,8 km per giocatore), Catania più compatto nel blocco basso. Una sfida da categoria superiore, tra due squadre costruite per vincere: il Catania proverà a gestire il ritmo, ma dovrà limitare la qualità centrale del Benevento. Adesso via al commento live della diretta di Catania Benevento, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Catania Salernitana (risultato finale 2-0): Lunetta e Forte per il +3! (oggi 19 ottobre 2025)

CATANIA BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Massimino, per chi non troverà posto ecco Sky Sport per la diretta Catania Benevento in tv, eventualmente avvalendosi anche della diretta streaming video per gli abbonati.

IL BIG-MATCH DELLA DOMENICA

Non ci possono essere dubbi in proposito: lo Stadio Angelo Massimino alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 26 ottobre 2025, ospiterà la diretta Catania Benevento, che sarà indiscutibilmente il big-match per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, non solo per il girone C ma in assoluto.

DIRETTA/ Benevento Potenza (risultato finale 2-0): il gol di Pierozzi la chiude al 74' (oggi 19 ottobre 2025)

C’è il blasone di entrambe le piazze, ma ci sono anche i valori già espressi dalla classifica a confermare questo giudizio. Il Catania arriva dalla vittoria contro la Salernitana che ha rimescolato le carte della lotta ai vertici per il primo posto, i rossazzurri siciliani infatti sono saliti a quota 21 punti, a una sola lunghezza dalla vetta della graduatoria.

Anche il Benevento ha festeggiato per questo risultato, perché i campani vincendo 2-0 contro il Potenza hanno agganciato proprio i cugini della Salernitana al primo posto, davanti per una lunghezza al Catania che oggi ospita proprio gli Stregoni giallorossi per il secondo big-match consecutivo degli etnei.

Non servirebbe aggiungere altro per illustrare il fascino della diretta Catania Benevento: la Serie C va stretta a città di così nobile tradizione, ma raggiungere la promozione non è facile e allora gli scontri fra le big diventano ancora più importanti, non potremmo chiedere di meglio di una posizione di classifica così intrigante per entrambe…

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA BENEVENTO

Domenico Toscano dovrebbe sostanzialmente confermare i protagonisti di settimana scorsa nelle probabili formazioni per la diretta Catania Benevento. Ecco allora per i siciliani il modulo 3-4-2-1, con Di Gennaro perno della retroguardia del Catania davanti al portiere Dini, capitan Di Tacchio di spicco a centrocampo e davanti l’assetto che potrebbe prevedere Lunetta e Cicerelli sulla trequarti, alle spalle della punta Forte.

Modulo 3-4-3 invece per il Benevento di mister Gaetano Auteri: Salvemini dovrebbe essere il centravanti degli Stregoni, con le ali Lamesta a destra e Manconi a sinistra per fiancheggiarlo. A centrocampo capitan Maita è sempre un punto di riferimento, infine davanti al portiere Vannucchi dovrebbe essere Scognamillo il perno della difesa campana a tre uomini.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico naturalmente incerto, le quote Snai potrebbero assegnare un piccolo vantaggio ai padroni di casa nella diretta Catania Benevento: quotazione di 2,25 infatti per il segno 1, ma il segno 2 è in “agguato” essendo quotato a 2,95. Differenza minima anche con il pareggio, che infatti varrebbe 3,10 volte la giocata.