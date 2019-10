Diretta Catania Bisceglie/ Streaming video tv: match decisivo! (Serie C)

Catania Bisceglie, diretta dall’arbitro Longo, è un match decisivo per entrambe le squadre. La gara prenderà il via al Massimino oggi, mercoledì 23 ottobre, dalle 20.45. I siciliani, che hanno appena cambiato allenatore puntando su Cristiano Lucarelli per la panchina, sono in zona playoff con 15 punti totalizzati in dieci partite e cercheranno di imporsi tra le mura amiche per continuare la rincorsa verso i primi posti e tornare in Serie B. Per il Bisceglie si tratta di una sfida piuttosto ardua e che in caso di esito negativo potrebbe costare caro sia al tecnico sia alla squadra, dato che i pugliesi sono in zona playout con appena 9 punti e stanno lottando per evitare la retrocessione in Serie D. Entrambe le squadre poi vengono da una sconfitta, con gli etnei che hanno preso addirittura cinque gol dalla Vibonese, mentre i pugliesi sono usciti sconfitti per 1 a 0 in casa della Ternana, con la squadra umbra lanciatissima verso le zone alte della classifica e in piena corsa per la promozione diretta in Serie B.

Le probabili formazioni Catania Bisceglie

Tra poco sarà il momento della diretta di Catania Bisceglie, intanto soffermiamoci sulle probabili formazioni. Il nuovo tecnico dei rossoblu, ex stella e capitano del Livorno alla sua seconda esperienza da allenatore del Catania dopo la parentesi vissuta due stagioni fa, dovrebbe portare alcune innovazioni dal punto di vista tecnico e tattico anche se è pur lecito aspettarsi che al suo primo impegno ufficiale possa decidere di puntare almeno per una partita sul vecchio blocco di calciatori. Spazio dunque al 4-3-3 con Furlan alle spalle di Calapai, Noce, Silvestri e Pinto in difesa. A centrocampo la mediana sarà composta dal capitano e leggenda del club Ciccio Lodi e Wellbeck, mentre Bucolo dovrebbe coprire il buco lasciato dall’espulso Dall’Oglio. In avanti a cercare di far male agli ospiti ci sarà il trio Rossetti, Mazzarani e Di Piazza. Il Bisceglie dovrebbe rispondere con il consueto 3-5-2 con Casadei in porta, protetto da Hristov, Zigrossi e Piccinni. In mediana quantità e sostanza con Wilmots, Abonckelet, Zibert, Ferrante e Cardamone. Il compito di pungere la retroguardia sicula verrà affidato al duo Longo-Gatto, impresa ardua considerando che la squadra pugliese ha fin qui fatto registrare appena 6 gol in dieci partite, risultando il secondo peggior attacco dopo quello del Rende, fanalino di coda anche nel girone C della Serie C con 2 punti raccolti e 4 gol segnati.

Come seguire la partita in diretta streamkng video tv e le quote

La diretta di Catania Bisceglie non sarà trasmessa in chiaro né sulle pay tv né in streaming su internet, ma potrà essere seguita esclusivamente in diretta dallo stadio. Per restare aggiornati sui risultati in tempo reale invece basterà qualsiasi sito legale con i risultati in diretta come Live Score o Diretta.it. Dando un’occhiata all’universo delle scommesse, la Snai non sembra avere dubbi in relazione a quella che dovrebbe essere la favorita della giornata. La vittoria del Catania viene infatti pagata 1,6 volte la posta, contro i 5,5 pagati in caso di successo degli ospiti del Bisceglie. L’ipotesi che la gara termini in pareggio frutterà invece 3,7 volte la posta giocata.



