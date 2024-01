DIRETTA/ Catania Brindisi video streaming tv: grande equilibrio nei precedenti (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA CATANIA BRINDISI: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Catania Brindisi hanno visto fin qui tanto equilibrio. Le squadre hanno infatti vinto lo stesso numero di partite, cinque a testa, con sette pareggi ad aumentare la variabile di equilibrio di cui parlavamo in precedenza. Come se non bastasse, anche i gol segnati sono uguali: diciassette a testa. Dunque, a meno di un alto segno X, la bilancia penderà da uno dei due lati.

Nelle ultime tre gare disputate, le due compagini si sono affrontate in tre competizioni diverse. Nella più recente, Catania Brindisi si sono sfidate in campionato con il risultato di 2-0 in favore dei rossoazzurri. A maggio dello stesso anno, il 2023, è andata in scena questa sfida per il Girone 3 della Poule Scudetto di Serie D, anche in quel caso vittoria per il Catania, stavolta per 2-1. Nel 2003 invece c’è stata la sfida in Coppa Italia quando ancora c’erano i gironi: finì con un punto e una rete a testa in quel di Brindisi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CATANIA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Catania Brindisi sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Brindisi e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Catania Brindisi, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Dopo l’entusiasmante promozione dalla Serie D della scorsa stagione, il Catania sta affrontando alcune difficoltà in questo campionato. Si trova al tredicesimo posto in classifica con 25 punti, e la minaccia della zona play out si fa sempre più vicina. Nelle ultime 5 partite, i siciliani hanno faticato, registrando solo 1 vittoria, 3 sconfitte (pesante l’ultimo 3-0 a Crotone) – di cui una nel derby contro il Messina – e un pareggio.

La situazione del Brindisi è notevolmente peggiore, essendo attualmente al penultimo posto in classifica con 14 punti ottenuti in 20 partite. La media punti non è particolarmente incoraggiante, e la squadra di Giorgio Roselli si trova in una posizione di netta difficoltà. Anche i risultati delle ultime partite non sono stati favorevoli, con solo 1 vittoria nelle ultime 5 sfide e uno 0-4 casalingo subito dal Potenza nell’ultimo impegno. La sfida contro il Catania si prospetta altrettanto complicata per il Brindisi.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Catania Brindisi, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bethers; Rapisarda, Curado, Kontek, Celli; Zammarini, Welbeck; Chiricò, Peralta, Cicerelli; Costantino. Risponderà il Brindisi allenato da Giorgio Roselli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Saio; Gorzelewski, Merletti, Cappelletti; Valenti, Lombardi, Malaccari, Monti; De Feo, Ganz, Bunino.

CATANIA BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.38, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











