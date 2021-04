DIRETTA/ Catania Casertana video streaming tv: la lunga tradizione della partita

DIRETTA CATANIA CASERTANA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Catania Casertana sono 10 considerando anche le gare giocate in Campania. Il bilancio ci parla di 5 vittorie di chi oggi giocherà ospite, in grado di andare a vincere 2 volte al Massimino, e 2 degli etnei, entrambe in casa, oltre a 3 pareggi. La Casertana andò a vincere per la prima volta in casa del Catania nel febbraio 2016, una gara terminata col risultato finale di 0-1 e decisa da una rete alla mezz’ora di De Angelis. I padroni di casa non riuscirono nella rimonta nonostante il rosso a Bonifazi a inizio ripresa gli dette la superiorità numerica per mezz’ora. L’altro successo fu del dicembre 2017 grazie a una doppietta di Padovan a cui rispose Fornito con un gol utile poi solo per gli almanacchi. Il Catania non vince contro questo avversario dal 3-0 del febbraio 2019, una gara decisa dai gol di Carriero, Marotta e Curiale nella ripresa. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA CATANIA CASERTANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Casertana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

CATANIA CASERTANA: PARTITA INTRIGANTE!

Catania Casertana, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Impegno che sulla carta sembra più ricco di motivazioni per i campani, chiamati a blindare l’obiettivo play off. I tanti passi falsi delle inseguitrici hanno mantenuto i rossoblu al decimo posto in classifica, al momento con 4 lunghezze di vantaggio su Monopoli e Viterbese. La post season sembra davvero vicinissima per la squadra allenata da Federico Guidi, che dovrà però far risultato in casa di un Catania che corre per piazzarsi almeno al quinto posto in classifica nella regular season, per poter così garantirsi un posto di discreto vantaggio nella griglia di partenza dei play off. L’arrivo di Baldini in panchina ha regalato entusiasmo agli etnei che dopo 4 vittorie consecutive si sono però fermati domenica scorsa, perdendo sul campo del Catanzaro e mancando l’occasione per isolarsi al quinto posto nel girone C, non approfittando del contemporaneo passo falso della Juve Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA CASERTANA

Le probabili formazioni della sfida tra Catania e Casertana presso lo stadio Angelo Massimino. I padroni di casa allenati da Francesco Baldini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Martinez; Calapai, Claiton, Giosa, Pinto; Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio; Russotto, Di Piazza, Golfo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Guidi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Rillo; Izzillo, Santoro, Icardi; Pacilli, Cuppone, Turchetta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Catania Casertana, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.75 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.50 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 4.50 volte quanto avrete deciso di puntare.

