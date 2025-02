Diretta Catania Casertana (risultato 0-0): si comincia!

Vediamo qualche dato sulla diretta di Catania Casertana prima del fischio di inizio: le statistiche mostrano un predominio del Catania in alcune aree. Il 57.69% delle partite del Catania vede almeno un gol nel primo tempo (Over 0.5), mentre la Casertana ha una percentuale inferiore, 42.31%. In particolare, il Catania ha anche una maggiore probabilità di vedere almeno due gol nel primo tempo (Over 1.5) con il 23.08%, mentre per la Casertana questa percentuale scende al 26.92%. Il numero di partite con la porta inviolata è quasi equo, con il Catania che ha 8 partite senza subire gol e la Casertana 9.

Dal punto di vista disciplinare, il Catania ha una media di 2.62 cartellini gialli a partita, mentre la Casertana ha una media leggermente più alta, con 2.81. Per quanto riguarda i cartellini rossi, entrambi i club sono disciplinati, con una media di 0 cartellini rossi per il Catania e 0.12 per la Casertana. Adesso invece possiamo finalmente aspettare il commento live della diretta di Catania Casertana, al prossimo aggiornamento non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Catania Casertana in streaming video e tv, dove vederla

Per seguire la diretta Catania Casertana delle 17.30, come per tutte le partite della competizione, sarà necessario che i tifosi e tutti gli appassionati abbiano sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport, potranno quindi sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 253), o in alternativa potranno collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv

Catania Casertana, sfida di bassa classifica

La diretta Catania Casertana sarà valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C e mette in scena la sfida tra due squadre che stanno vivendo due stagioni agli antipodi e che stanno attraversando due momenti ben diversi del loro campionato, i padroni di casa sono saldi nella zona playoff, sono infatti ottavi in classifica con 38 punti, gli ospiti invece sono in fondo all’interno della zona playout al diciassettesimo posto con 27 punti.

Il Catania si presenta alla partita nel suo stadio dopo una convincente vittoria per 1-2 in casa del Monopoli, rimasto in dieci uomini, la Casertana invece arriva alla sfida da una sconfitta 0-1 in casa contro l’Audace Cerignola

Catania Casertana, le probabili formazioni

Per la diretta Catania Casertana dello Stadio Angelo Massimino, la squadra di casa dovrebbe essere schierata dal tecnico Domenico Toscano con un 5-3-2 con Dini in porta, Guglielmotti e Raimo gli esterni bassi con Ierardi, Del Fabbro e Allegretto i tre difensori centrali a completare il reparto, Castillo, Di Tacchio e De Rose in mezzo al campo e coppia d’attacco composta da Inglese e De Paoli.

La squadra ospite invece dovrebbe rispondere secondo il 4-2-3-1 di mister Massimo Pavanel con Zanellati tra i pali, Llano, Kontek, Bacchetti e Fabbri in difesa, Collodel e Damian in mediana, trequarti composta da Kallon e Carretta sulle fasce e Proia centralmente in supporto di Vano unica punta

Scommessa Catania Casertana, quote e pronostico

La diretta Catania Casertana è una sfida che si appresta avere un netto favorito per i 3 punti alla fine dei 90 minuti di gioco, i padroni di casa infatti sono in una posizione migliore di classifica e anche il loro stato di forma nelle ultime gare è migliore, come dimostrano le 2 vittorie nelle ultime 4 partite, gli ospiti invece non sono riusciti a rimanere costanti durante tutta la stagione e nonostante il buon momento, appena concluso con la sconfitta nell’ultima partita, sono una squadra meno organizzata e pronta per riuscire a vincere questo scontro.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Sisal, vediamo che la vittoria del Catania ha la quota più bassa pari a 1.57, la vittoria della Casertana invece è la quota più alta e di 5.25, mentre la quota intermedia è affidata al pareggio dato a 3.30