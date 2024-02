Diretta/ Catania Casertana, streaming video tv: cercasi punti disperatamente (11 febbraio 2024)

DIRETTA CATANIA CASERTANA, MOMENTO COMPLICATO PER ENTRAMBE

La diretta Catania Casertana, in programma domenica 11 febbraio alle ore 16:15, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone C. I siciliani non vincono dalla sfida del 13 gennaio contro Brinidisi terminata 4-0. Un successo importante, ma che non ha trovato continuità dato che da quel momento in poi sono arrivate 2 sconfitte e altrettanti pareggi.

Diretta/ Picerno Catania (risultato finale 1-0): basta Gallo, i lucani sono secondi! (6 febbraio 2024)

Discorso molto simile per la Casertana, capace di trionfare nel match esterno contro il Monopoli per poi mettere a referto quattro gare di fila senza i tre punti: le sconfitte contro Messina e Benenvento più i pareggi più recenti con Latina e Potenza nell’ultimo turno di campionato per 0-0.

CATANIA CASERTANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Catania Casertana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Diretta/ Casertana Potenza (risultato finale 0-0): gol annullato a Saporiti (Serie C, 3 febbraio 2024)

Anche la diretta streaming Catania Casertana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CATANIA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catania Casertana vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Albertoni, difesa a quattro con Bouah, Curado, Monaco e Castellini. A centrocampo spazio a Welbeck, Quaini e Tello mentre in attacco tridente Cicerelli, Costantino e Chirico.

La Casertana replica con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Venturi, retroguardia composta da Calapai, Soprano, Sciacca e Anastasio. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Toscano, Proietti e Casoli. Davanti il centravanti designato sarà Montalto con Carretta a destra e Curcio a sinistra.

Video/ Foggia Catania (1-1) gol e highlights: Santaniello risponde a Rapisarda! (Serie C, 2 febbraio 2024)

CATANIA CASERTANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Catania Casertana favorita la squadra di casa a 1.83. Secondo Sisal, la X del pareggio è quotato 3.25 mentre il 2 fisso a 4.20.

L’Over 2.5 viene offerto dai bookmakers a 2.15 contro l’1.60 dell’Under alla stessa soglia. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.94 e 1.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA