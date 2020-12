Diretta/ Catania Cavese (Serie C) streaming video e tv: etnei in risalita

DIRETTA CATANIA CAVESE: SFIDA RICCA DI GOL!

Catania Cavese, in diretta dallo stadio Massimino di Catania in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Etnei in risalita dopo gli ultimi risultati e soprattutto dopo le ultime 2 vittorie consecutive in campionato, ottenute in trasferta contro l’Avellino e in casa contro il Bisceglie. Rossoazzurri risaliti al quinto posto in classifica e ora il calendario pone di fronte agli uomini allenati da Giuseppe Raffaele un’altra opportunità interessante, la sfida contro una Cavese in caduta libera, ultima in classifica nel girone e reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato. Domenica scorsa i metelliani hanno ceduto in casa contro la Casertana e sono in grande difficoltà dal punto di vista difensivo, con 22 gol incassati hanno la seconda peggior difesa del raggruppamento, solo il Potenza ha fatto peggio con 23. Più equilibrato il Catania che nelle ultime 4 sfide disputate ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio.

DIRETTA CATANIA CAVESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Cavese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA CAVESE

Le probabili formazioni di Catania Cavese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Massimino di Catania. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Raffaele con un 3-5-2: Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Welbeck, Maldonado, Biondi, Pinto; Pecorino, Sarao. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Maiuri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, Favasuli, Esposito; Senesi, Germinale, Russotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Catania e Cavese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.80 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.50.



