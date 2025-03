Diretta Catania Crotone, si prevede una partita equilibrata

La diretta Catania Crotone andrà in scena alle 12.30 con formazioni che si voglio giocare fino all’ultimo la promozione diretta in Serie B..

I siciliani sono ormai abbastanza sicuri del loro posto visto il 7° posto con 43 punti, arrivano alla partita dopo la vittoria di misura 0-1 in casa del Messina.

I calabresi sono ancora messi meglio e tranquilli del posizionamento in classifica ma vogliono cercare di migliorarlo, sono al 4° posto con 47 punti e si presentano alla sfida dopo la vittoria 2-1 con l’Audace Cerignola.

Diretta Catania Crotone streaming video, dove seguire la partita

La diretta Catania Crotone dello Stadio Angelo Massimino sarà disponibile in televisione per tutti i tifosi sul canale 251 di Sky Sport oppure su telefonino e tablet collegandosi alle piattaforme di diretta streaming video SkyGo o NowTv.

Formazioni Catania Crotone, probabili ventidue in campo

Per diretta Catania Crotone i padroni di casa dovrebbero confermare il 5-4-1 del mister Domenico Toscano con Dini tra i pali, Raimo e Anastasio gli esterni bassi con Gega, Di Gennaro e Ierardi difensori centrali a completare la linea, Castillo, De Rose, Quaini e Lunetta a centrocampo, Montalto unica punta.

Il Crotone si presenta col 4-2-3-1 del tecnico Emilio Longo con Sassi portiere, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale e Groppelli in difesa, Vinicius e Stronati in mediana, trequarti formata da Vitale e Silva come esterni offensivi e Gomez al centro alle spalle di Murano riferimento avanzato.

Catania Crotone, quote e possibile esito

La diretta Catania Crotone è una sfida difficile da pronosticare ma che sicuramente sarà divertente e ricca di emozioni, si sfidano infatti due squadre ben allenate che stanno vivendo un’ottima stagione ma che vogliono ancora migliorare in vista dei playoff di fine anno con cui sognano di tornare in Serie B.

Secondo Pokerstars il risultato più probabile è la vittoria del Catania con una quota pari a 2.30, la vittoria del Crotone invece è quotata a 2.90, stesso valore della quota del pareggio data anch’essa a 2.90.