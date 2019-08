Diretta Catania Fanfulla/ Streaming video e tv: etnei favoriti (Coppa Italia)

Catania Fanfulla, che sarà diretta dal signor Rutella, si gioca alle ore 20:30 di domenica 4 agosto presso lo stadio Massimino: siamo nel primo turno della Coppa Italia 2019-2020, e in questi primi giorni del mese di agosto sono coinvolte le squadre di Serie C e Serie D. In questa sfida, che si gioca in gara secca con la possibilità di andare ai tempi supplementari e ai calci di rigore, naturalmente i grandi favoriti sono gli etnei che anche lo scorso anno non sono riusciti a prendersi il tanto agognato ritorno nel campionato cadetto, e che dunque ancora una volta partiranno con questo grande obiettivo. Il Fanfulla gioca nella quarta divisione: i lodigiani ci proveranno, sapendo che in questo contesto potrebbero anche fare il colpo grosso. Aspettando dunque la diretta di Catania Fanfulla andiamo a valutare in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Catania Fanfulla, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

Nel valutare le probabili formazioni di Catania Fanfulla, parliamo soprattutto degli etnei: Andrea Camplone potrebbe affidarsi ad un 3-5-2 con Noce, Tommaso Silvestri e Marchese a proteggere il portiere Pisseri, mentre sugli esterni potrebbero agire Ciancio e Pinto. In mezzo al campo Lodi dovrebbe occuparsi ancora della cabina di regia, Dall’Oglio arrivato dal Brescia giocherà come mezzala e dall’altra parte del campo, come interno, potremmo avere u ballottaggio tra Giuseppe Rizzo e Angiulli. Tanti dubbi anche sul tandem offensivo: sulla carta Curiale e Di Piazza partono favoriti ma per questa partita di Coppa Italia l’allenatore potrebbe decidere di puntare sul ventiduenne croato Fran Brodic, chiamato alla stagione della maturità.

Per Catania Fanfulla gli etnei sono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale 1,13 volte la somma messa sul piatto ed è già alto il valore di 6,50 assegnato al pareggio, regolato dal segno X. Con il successo dei lodigiani il valore della vincita corrisponderebbe addirittura a 16,00 volte la somma che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



