Diretta/ Catania Foggia (Serie C) streaming video tv: grandi piazze

DIRETTA CATANIA FOGGIA: SPETTACOLO!

Catania Foggia, in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta dei play off di Serie C. Grandi piazze a confronto anche se né il Catania né il Foggia possono considerarsi favoriti nella griglia di partenza di questi play off. I Satanelli sono sicuramente orgogliosi della loro stagione, che li ha visti ritrovare i professionisti dopo un nuovo passaggio in Serie D. Il Foggia ha dimostrato di aver costruito un assetto di squadra più che dignitoso per la Serie C e ora si trova a giocarsi gli spareggi promozione, seppur partendo dalle retrovie del primo turno, dopo aver fatto lo sgambetto a molte grandi lungo la strada.

Curiosamente le due squadre si riaffrontano dopo il 2-2 di domenica scorsa, ultima giornata nel girone C: un pari in rimonta che ha fatto scivolare il Foggia al nono posto e dunque ha rimesso i pugliesi proprio sulla strada degli etnei, che invece sesti in classifica sono stati staccati in extremis dalla Juve Stabia, mancando così la possibilità di chiudere in quinta posizione. Per il Catania hanno pesato anche i 2 punti di penalizzazione subiti ma i rossoazzurri sembrano in grado di essere una delle mine vaganti di questi play off.

DIRETTA CATANIA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Foggia sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match del primo turno dei play off per assegnare l’ultimo posto per la Serie B che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita dei play off di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA FOGGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Catania e Foggia allo stadio Angelo Massimino. I padroni di casa allenati da Francesco Baldini scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Zanchi; Izco, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto; Golfo, Reginaldo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Marchionni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Di Stasio; Salvi, Germinio, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Catania e Foggia, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



