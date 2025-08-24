Diretta Catania Foggia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Massimino per la prima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA CATANIA FOGGIA, I ROSSAZZURRI AFFRONTANO I ROSSONERI

Alle ore 21:00 di domenica 24 agosto 2025 è previsto il calcio di inizio della diretta Catania Foggia. Presso lo Stadio Angelo Massimino si affrontano due compagini che partono ogni anno con l’obiettivo di scalare la classifica e di puntare quindi alla promozione in Serie B anche se soltanto una aveva centrato poi i playoff.

Video Foggia Messina (1-0)/ Gol e highights: pugliesi salvi, Messina in D (Playout Serie C, 17 Maggio 2025)

I rossazzurri avevano concluso la loro rincorsa alla cadetteria venendo eliminati dal Pescara dopo la quinta posizione finale ottenuta durante la regular season. I rossoneri erano invece riusciti ad evitare la retrocessione in D chiudendo diciassettesimi davanti solo sette punti all’ACR Messina sempre nello stesso girone.

DIRETTA/ Foggia Messina (risultato finale 1-0),pugliesi salvi, Messina in D (Playout Serie C, 17 maggio 2025)

La nuova annata calcistica sembra però essere partita in maniera differente per queste società. I siciliani hanno dovuto salutare prematuramente la Coppa Italia Serie C venendo appunto sconfitti in trasferta per 1 a 0 dal Crotone, a cui è bastata la rete segnata da Murano in avvio di primo tempo per poter passare al turno successivo.

I pugliesi hanno invece fatto valere il fattore campo alla prima ufficiale nel 2025/2026 e sono stati capaci di imporsi per 2 a 1 contro il Siracusa per merito dei gol siglati da Garofalo e Bevilacqua tra il primo ed il secondo tempo. Proprio nei sedicesimi di finale i Satanelli dovranno affrontare il Crotone che ha sconfitto i rivali di giornata.

DIRETTA/ Pescara Catania (risultato finale 1-2): Tonin ci mette la firma! (Playoff Serie C, 14 maggio 2025)

DIRETTA CATANIA FOGGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è visibile su Sky e dunque la diretta Catania Foggia sarà trasmessa da questa emittente. Guarda la partita in televisione sul canale Sky Sport 254 oppure su Sky Sport Calcio. Per la visione in streaming dell’evento servirà scaricare ed accedere col proprio account all’applicazione di Sky Go.

DIRETTA CATANIA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Siamo adesso giunti all’analisi delle probabili formazioni per la diretta Catania Foggia. Il tecnico rossazzurro Domenico Toscano dovrebbe pensare al 3-4-2-1 con Dini, Ierardi, capitan Di Gennaro e Celli, Casasola, Quaini, Corbari e Donnarumma, Jimenez e Cicerelli alle spalle della punta Forte dall’inizio. Gli ospiti guidati invece da mister Giovanni Stroppa si dovrebbero presentare impiegando il modulo 4-3-3 con Guarna a difesa della porta e supportato da Loiacono, Martinelli, Coletti e Rubin, Agnelli, Vacca e Riverola in mediana Chiricò, Mazzeo e Sainz Maza in attacco.

DIRETTA CATANIA FOGGIA, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano essere i favoriti per l’esito finale della diretta Catania Foggia se si guardano le quote dei bookmakers fornite alla vigilia del match. Sia per Betflag che per Planetwin ad esempio il segno 1 non viene pagato oltre un basso 1,42 che si scontra in maniera evidente con il 2, ovvero la vittoria dei pugliesi, quotato appunto addirittura a 7.00. Una soluzione intermedia è rappresentata dal pareggio con l’x posto appunto a 3,95 dalle due agenzie di scommesse.