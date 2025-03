DIRETTA CATANIA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Catania Foggia, il confronto evidenzia due squadre che hanno un rendimento offensivo discreto, con il Catania che segna in media 1.5 gol a partita, mentre il Foggia si ferma a 1.18. Tuttavia, entrambe le squadre concedono con una certa frequenza, con i siciliani che subiscono 1.11 reti di media e i pugliesi 1.25, segno di difese non sempre solide. Dal punto di vista dei risultati, il Catania ha vinto il 35.71% delle partite, leggermente meglio del Foggia che si ferma al 32.14%.

Le due squadre sono spesso protagoniste di match con almeno due reti complessive: il 75% delle gare dei rossazzurri e il 67.86% di quelle rossonere finiscono Over 1.5. L’Over 2.5 è più equilibrato (46.43% per il Catania, 50% per il Foggia), a conferma di partite dal punteggio non sempre elevato. Detto questo possiamo pure passare al prossimo aggiornamento della diretta di Catania Foggia, che lo show abbia inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANIA FOGGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire la diretta Catania Foggia sia che tu abbia un abbonamento a Sky o che tu sia iscritto a Now. La sfida di Serie C sarà trasmessa in streaming sulle applicazioni Sky Go e Now oltre che in tv sul canale Sky Sport Uno e pure su Sky Sport 253.

CATANIA FOGGIA, ANCORA IN CORSA PER I POSTI CHE CONTANO

Si parte domenica 2 marzo 2025 alle ore 15:00 con la diretta Catania Foggia. Presso lo Stadio Angelo Massimino i rossazzurri vogliono confermarsi in zona playoff essendo ora in decima posizione con quaranta punti, dei quali uno di penalizzazione inflitto dalla Federazione, al pari del Picerno che si piazza al nono posto. Gli etnei non perdono da tre gare ed hanno pareggiato contro il Team Altamura una settimana fa ma non possono certo restare tranquilli visto l’incombere del Sorrento, distante appena due lunghezze.

Più attardato in classifica c’è invece il Foggia, tredicesimo con i suoi trentacinque punti ed equamente lontano dai playoff così come dalla zona retrocessione. Dopo due successi consecutivi, i rossoneri hanno riassaporato la sconfitta venendo battuti in casa dal Potenza al termine di uno spettacolare 3 a 4. I pugliesi avrebbero comunque l’opportunità di scavalcare la Juventus Next Gen ed agganciare il Sorrento in caso di successo ma rischiano pure il sorpasso da parte dello stesso Altamura così come della Cavese se dovessero invece essere sconfitti.

CATANIA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Catania Foggia possiamo indicare nelle probabili formazioni che mister Toscano voglia magari cambiare qualcosa rispetto al 3-4-1-2 con Dini, Ierardi, Del Fabro, Gega, Guglielmotti, De Rose, Frisenna, Celli, Jimenez, Montalto e De Paoli dopo lo scorso turno di campionato. Nemmeno il tecnico Zauri dovrebbe essere certo nello schierare nuovamente il modulo 4-3-3 con De Lucia, Silvestro, Salines, Marzupio, Dutu, Gala, Danzi, Vezzoni, Zunno, Sarr ed Emmausso visto il KO rimediato appena una settimana fa.

SCOMMESSA CATANIA FOGGIA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano avere le idee chiare in merito a chi sia favorito per la diretta Catania Foggia stando alle quote emesse. Secondo Sisal, i rossazzurri partono da una posizione privilegiata per aggiudicarsi i tre punti in questo match pagando l’1 soltanto a 1.92. I rossoneri dovranno invece lottare per avere la meglio sui rivali di giornata considerando il 2 quotato addirittura a 4.10 e nemmeno il pareggio pare essere un risultato molto probabile sebbene venga comunque indicato ad un più abbordabile 3.00.