DIRETTA/ Catania Giugliano video streaming tv: che cosa era successo all’andata? (Serie C, 28 marzo 2024)

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Catania Giugliano presenta solamente un precedente giocato nel 2023. In attesa dell’arrivo del direttore di gara vi mostriamo l’unica gara giocata tra queste due formazioni. Stiamo ovviamente parlando della sfida giocata nel turno di andata di questo campionato con il successo del Catania con il risultato di 0-1. La gara è stata giocata il 26 novembre alle 16:15. Rete decisiva firmata dall’attaccante Samuel Di Carmine.

Il gol dell’ex attaccante del Verona è arrivato al minuto 80, lasciando il terreno di gioco 10 minuti più tardi al compagno Dubickas. Sfida contornata anche da ben 5 cartellini gialli. Due per la squadra campana mentre tre per i siciliani. A pagarne le spese per il Giugliano De Rosa e Berman mentre Castellini, Lorenzini e l’autore del gol Di Carmine per il Catania. La sfida di oggi sarà la seconda in assoluto tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Catania Giugliano bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

LA PRESENTAZIONE

Stasera al Massimino andrà in scena la diretta di Catania Giugliano con il fischio di inizio fissato per oggi 28 marzo 2024 alle ore 20,45. Gara valevole per la 34esima giornata di Serie C dove la squadra rossoblu, attualmente al 15º posto in classifica, cerca di risollevarsi dopo la sconfitta contro il Turris, desiderando riscattarsi davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte del campo invece, il Giugliano arriva da una convincente vittoria per 3-2 contro l’Avellino, posizionandosi al 7º posto e portando con sé un morale elevato. Lo scontro promette scintille e non vediamo l’ora di poter commentare insieme a voi questo match.

CATANIA GIUGLIANO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo come di consueto alle probabili formazioni della diretta di Catania Giugliano, partiamo dalla squadra di casa che potrebbe schierare Chirico, giocatore determinante che, oltre all’assist per il gol nell’ultima partita, ha dimostrato di essere in grande forma. La sua presenza è fondamentale per garantire dinamismo e creatività nel reparto offensivo.

Per quanto riguarda il Giugliano, dovrebbe essere confermato Salvemini, autore di una doppietta nell’ultima giornata. Tuttavia, gli ospiti dovranno fare a meno dell’attaccante esterno Balde, squalificato per espulsione.

CATANIA GIUGLIANO, LE QUOTE

Per le quote della diretta di Catania Giugliano ci affideremo al bookmaker della Snai: il sito mette la vittoria rossoblu a 2,8 mentre il pareggio a 2,5. Sembra papabile la vittoria ospite distinta dal segno 2 quindi, a 2,1.











