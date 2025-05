DIRETTA CATANIA GIUGLIANO (RISULTATO 2-1): SECONDO TEMPO

Subito cambi per il Catania che toglie dal campo Jimenez e Quaini per inserire Dalmonte e Sturaro. Giugliano vicinissimo al raddoppio con Nepi che spreca su un regalo di Di Tacchio. Il centrocampista ex Ternana sbaglia il passaggio all’indietro verso il portiere Dini servendo l’avversario che però non sfrutta l’occasione.

Raddoppio Catania con la firma di Ierardi. Conclusione da oltre 25 m che si insacca in porta con l’entusiasmo del pubblico siciliano che sale. (Marco Genduso)

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO (RISULTATO 1-1): FINE PRIMO TEMPO

Lunetta prova la conclusione ma la palla termina fuori. Sempre la formazione siciliana pericolosa, questa volta con il tentativo da fuori da parte di Raimo. Giugliano che si fa vedere per la prima volta dalle parti dei siciliani con il colpo di testa di Nepi che però si infrange sul palo. Occasionissima per i tamponi con il portiere Dini praticamente battuto. La rete è nell’aria ed ecco il pareggio del Giugliano con Nepi.

Per esultare occorre aspettare un attimo perché il direttore di gara, richiamato al Var, annulla per un tocco di mano del campano. Nel finale pareggio di De Rosa. Finisce il primo tempo con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO (RISULTATO 1-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizia la partita tra Catania e Giugliano. Subito cartellino giallo per il rossoazzurro Quaini. Immediato il vantaggio del Catania che si porta sopra nel risultato con Roberto Inglese.

L’ex attaccante del Parma approfitta di un grande assist su calcio di punizione, tramite uno schema, di Jimenez. Dopo un consulto da parte del Var la rete viene convalidata. (Marco Genduso)

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Catania Giugliano? Partita di playoff che potrebbe regalare qualche sorpresa? Cerchiamo di capirlo analizzando i dati e i trend che il sito della Lega Serie C ci porta in visione. Grazie ad essi potremmo capire chi avrà il tono di favorita per passare il turno. Partiamo dai siciliani, squadra che cerca di impostare l’azione con il possesso palla e infatti abbiamo circa 360 passaggi di media a partita e una media del 49% di possesso. Ottimi numeri ma abbiamo il rovescio della medaglia quando si tratta di impostare l’azione perché il 16% delle reti degli avversari arriva proprio quando ci sono errori.

Il Giugliano punta di più sulla difesa, quindi si posiziona basso a circa 23 metri dalla porta e cerca di partire in contropiede. Non i classici all’italiana però, ma strutturati e infatti il 22% delle reti campane arriva dopo una serie di almeno 10 passaggi consecutivi. Quindi lo spettacolo è assicurato, ma i principali bookmakers mettono questa partita con il 34% di possibilità della vittoria rossoblu, andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Catania Giugliano, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti coloro i quali fossero interessati a vedere la diretta Catania Giugliano senza andare di persona allo stadio potranno utilizzare i servizi a pagamento garantiti da Now e da Sky con le loro rispettive applicazioni, ovvero NOW TV e Sky Go. In televisione il canale da selezionare è Sky Sport 253.

CATANIA GIUGLIANO, LA QUALIFICAZIONE DELLE DUE SQUADRE

Si gioca domenica 4 maggio 2025 dalle ore 15:00 la diretta Catania Giugliano. Presso lo Stadio Angelo Massimino si stanno per affrontare due squadre che hanno rischiato di non disputare il primo turno preliminare dei playoff in un senso o nell’altro. I padroni di casa hanno appunto chiuso il campionato in quinta posizione con cinquantatre punti ed avrebbero potuto evitare di dover rincorrere la Serie B dai trentaduesimi di finale se non fossero stati penalizzati di un punto dalla Federazione. I rossazzurri, che hanno sconfitto in trasferta il Potenza nell’ultima giornata, si sarebbero dunque potuti prendere il posto del Crotone.

Il discorso opposto vale invece per i campani, i quali hanno rischiato di non partecipare proprio ai playoff nella post season. Gli Ofantini, che hanno perso tra le mura amiche contro il Benevento, non hanno per loro fortuna risentito dei due KO consecutivi rimediati sul finire del torneo poichè il Trapani, che avrebbe potuto scavalcarli avendo terminato l’annata a distanza di appena due punti, non è stato capace di avere la meglio sulla Casertana, la qualche ha però così ottenuto la salvezza aritmetica in Serie C.

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catania Giugliano non dovrebbero presentare schieramenti di partenza molto diversi da quelli ammirati nel corso della stagione regolare appena conclusa e dunque il tecnico Toscano dovrebbe optare nuovamente sul 3-4-2-1 con Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Raimo, Di Tacchio, Anastasio, De Rose, Lunetta, Jimenez e Inglese per gli Etnei. Passando invece ai campani, il modulo 4-3-3 con Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, De Rosa, Oyewale, Vallarelli, Celeghin, Del Sole, Padula e Balde sarà invece la tattica preimpostata da mister Bertotto per i suoi gialloblu.