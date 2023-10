DIRETTA/ Catania Latina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA CATANIA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Catania Latina pone di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente all’undicesimo e quarto posto con 5 e 6 partite giocate da inizio campionato. Prima dell’inizio della partita, spulciamo le statistiche della formazione di casa. In 5 partite il Catania ha realizzato sei gol e ne ha subiti tre. Di questi sei gol, ben quattro portano la firma dell’attaccante ex Perugia Samuel Di Carmine. Un andamento perfetto in zona gol per l’attaccante che ha realizzato l’60% dei gol dell’intera squadra. Gli unici due gol non realizzati da Samuel Di Carmine, portano la firma di Chiricò.

Catania che in fase difensiva ha concesso solamente tre gol, risultando essere la seconda migliore difesa del campionato, alla pari del Foggia, ma sotto solamente alla Juve Stabia. Latina che si posiziona al quarto posto con 11 punti in campionato, frutto di altrettanti gol. Ben quattro degli 11 totali sono stati realizzati dall’attaccante Luca Fabrizi; segue Giuseppe Fella con due reti. Latina che possiede il miglior andamento in trasferta di questo campionato: ben 7 punti degli 11 totali sono arrivati da trasferte. (Marco Genduso)

CATANIA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Latina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Latina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CATANIA LATINA: ETNEI IN RAMPA DI LANCIO

La diretta Catania Latina, in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Massimino” di Catania, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. Di fronte due squadre che stanno ottenendo buoni risultati: gli etnei si presentano a questa sfida dopo aver rifilato quattro reti alla Casertana che sono valse quota sette punti in classifica in cinque partite. I nerazzurri pontini, invece, hanno collezionato undici punti in sei partite disputate.

CATANIA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Catania Latina, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Massimino” di Catania. In casa siciliana mister Luca Tabbiani non potrà contare su Bocic, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a Caserta. Il tecnico dei siciliani si affiderà al solito 4-3-3 con Di Carmine, Chiricò e Marsura nel tridente. Per quanto riguarda il Latina, invece, mister Daniele Di Donato dovrà fare i conti con le non perfette condizioni di Serbouti, al suo posto pronto De Santis. In avanti tandem formato da Fella e Fabrizi con Jallow pronto a subentrare.

CATANIA LATINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Catania Latina danno per favorita la squadra etnea con il segno 1 proposto a 1.60. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici di mister Di Donato è dato a 5.50 mentre il pareggio si gioca a 3.60.











