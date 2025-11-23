Diretta Catania Latina streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Serie C, oggi domenica 23 novembre 2025

DIRETTA CATANIA LATINA (RISULTATO FINALE 1-0): TRIPLICE FISCHIO

È finita la diretta Catania Latina, risultato 1-0 per i padroni di casa con il gol decisivo di Forte al nono del primo tempo. I siciliani sono andati anche vicini al raddoppio con Corbari dal limite e Caturano che non riesce a raddoppiare.

Per l’elefantino sono tre punti che riscattano la recente sconfitta sul campo del Casarano mentre per il Latina è il terzo ko di fila dopo quelli con Siracusa e Cosenza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA LATINA (RISULTATO 1-0): VERSO LA FINE

Entriamo nel vivo della diretta Catania Latina, risultato che non si schioda dall’1-0. Una ripresa viva, un secondo tempo dove la sola rete di differenza tra le due formazioni aumenta il peso specifico delle azioni finali.

Il Catania spinge parecchio con Forte e Jimenez, ma non è riuscito a raddoppiare mettendo al sicuro la partita. Il Latina invece sperava di poter ottener un rigore con l’intervento del FVS, ma per l’arbitro non ci sono dubbi: nessun penalty. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA LATINA (RISULTATO 1-0): A RIPOSO!

Termina il primo tempo della diretta Catania Latina, risultato sempre di 1-0. Fin qui il guizzo di Forte sta decidendo la partita, anche se gli ospiti hanno avuto una grandissima occasione con Parigi su assisti di Riccardi.

Poco dopo nuovamente Riccardi protagonista, stavolta con una conclusione che per poco non sorprende la difesa siciliana. Una partita dunque ancora apertissima da ogni risultato. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA LATINA (RISULTATO 1-0): FORTE!

Comincia la diretta Catania Latina, risultato di 1-0 grazie alla rete di Forte che ha portato avanti la squadra padrona di casa. I siciliani al nono minuto hanno sbloccato il match con un’ottima conclusione di mancino dell’attaccante.

Poco prima da sottolineare il primo cambio della gara ovvero Cicerelli che ha dovuto lasciare il campo per infortunio al posto di Jimenez. Ci ha riprovato il Catania al 21′ con Casasola che per poco non raddoppia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, pochi istanti e sarà finalmente diretta di Catania Latina, ma prima di immergerci nel rettangolo verde vediamo insieme un po’ di dati e statistiche che ci potranno aiutare nel capire se questa partita sarà uno spettacolo come sembra dalle previsioni. Il Catania si presenta con numeri solidi: 54% di possesso, 1,7 xG, 1,2 xA, e una produzione offensiva che passa per il 61% dalle vie centrali. Il baricentro è stabile a 43 metri, con una media di 10 recuperi offensivi, mentre difensivamente i siciliani soffrono sulle palle inattive: 33% dei gol subiti da fermo.

Il Latina risponde con un profilo più verticale: 48% di possesso, 1,5 xG, 1,1 xGA, e un volume offensivo generato per il 49% da transizioni lunghe. I pontini hanno una delle migliori difese in corsa aperta del girone (solo 1,0 xGA su azione manovrata). In attacco, segnano molto presto: 41% dei gol entro il 30’. Partita che promette equilibrio: Catania più palleggiatore, Latina più diretto e rapido. Adesso via al commento live della diretta di Catania Latina, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

CATANIA LATINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Catania Latina in tv, per tutti coloro che non saranno allo stadio, sarà riservata su abbonamento a Sky Sport, anche con la diretta streaming video.

CATANIA LATINA: GRANDE OCCASIONE PER I SICILIANI

I padroni di casa saranno certamente favoriti nella diretta Catania Latina, che allo Stadio Angelo Massimino sarà in programma per la quindicesima giornata del girone C di Serie C oggi, domenica 23 novembre 2025, con il fischio alle ore 14.30 del pomeriggio. Almeno sulla carta, potrebbe essere una sfida a senso unico.

Il Catania infatti vorrà riscattare la sconfitta a Casarano, che ha fatto scivolare gli etnei in un colpo solo dal primo al terzo posto della classifica con 28 punti. Il valore dei siciliani resta indiscutibile, l’obiettivo è sempre la promozione e allora quella di oggi sarà una partita da vincere per i rossazzurri.

Vittoria è invece purtroppo una parola scomparsa da qualche settimana per il Latina, che perdendo settimana scorsa contro il Cosenza è scivolato in zona playout e quindi ufficialmente a rischio retrocessione. Senza fare drammi perché la classifica è ancora molto corta, chiaramente ci sarebbe bisogno di un segnale forte, come un bel risultato al Cibali.

I laziali non avranno particolari pressioni, perché ovviamente la responsabilità di fare la partita sarà tutta sulle spalle dei padroni di casa nella diretta Catania Latina, però i siciliani avranno dalla loro il fattore campo, la superiorità tecnica e anche la voglia di ripartire subito. Evidentemente, per gli ospiti sarà una missione complicata…

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA LATINA

Domenico Toscano deve fare a meno degli squalificati Ierardi e Quaini nelle probabili formazioni per la diretta Catania Latina, il modulo è comunque il 3-4-2-1 con Di Gennaro leader della difesa davanti a Dini, mentre con capitan Di Tacchio potrebbe giocare Corbari a centrocampo, davanti infine il Catania potrebbe schierare Lunetta e Cicerelli trequartista alle spalle di Caturano.

Uno squalificato anche per il Latina di mister Alessandro Bruno, che in difesa dovrà fare a meno di Dutu, rimpiazzato forse da Regonesi per completare il trio davanti a Mastrantonio secondo il modulo 3-5-2. Il perno a centrocampo potrebbe essere Hergheligiu, infine il tandem d’attacco del Latina potrebbe essere formato da Fasan e Parigi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico secondo le quote Snai sulla diretta Catania Latina è praticamente a senso unico: il segno 1 è favoritissimo a 1,28 contro il 9,25 in caso di davvero difficile successo degli ospiti laziali, infine anche il pareggio sarebbe davvero gustoso, proposto infatti a 4,50.