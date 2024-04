DIRETTA/ Catania Messina video streaming tv: una sfida classica e molto sentita! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA CATANIA MESSINA: I TESTA A TESTA

La diretta Catania Messina sta finalmente per iniziare. Prima di dare il via a questo derby siciliano, diamo un’occhiata ai testa a testa. Nei 59 precedenti ci sono state per la maggior parte vittorie del Catania, ben 29 contro del 13 del Messina. I pareggi invece sono stati 17, anche se il segno X manca dal 2015: 0-0 in casa del Messina, sei partite fa. Le due compagini si sono affrontate in molte competizioni del nostro calcio come Serie A, B, C, Coppa Italia, Coppa Italia Serie C e anche in una doppia sfida dei playoff di Serie C.

Parliamo del 2001 quando il Messina, con un pareggio per 1-1 all’andata e la vittoria per 1-0 al ritorno, conquistava la promozione. La sfida più recente dei due team siciliani in Serie A è del 2007 quando le formazioni si divisero la posta in palio con uan rete a testa. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA MESSINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Ma chi si può perdere un derby che si preannuncia infuocato come la diretta Catania Messina? Non solo sull’Isola ma anche nel resto d’Italia sappiamo che saranno tantissimi i tifosi e gli appassionati che proveranno a vedere in tv questa sfida. Per tutti la condizione sarà quella di avere un abbonamento a Sky per poi sintonizzarsi su Sky Calcio. I tanti che si troveranno in giro, magari di rientro dal mare o dalla villeggiatura, potranno comunque seguire la diretta di Catania Messina in streaming video su Sky Go e su Now Tv.

CATANIA MESSINA: SFIDA DI CARTELLO!

Grande attesa in città per la diretta Catania Messina che si gioca stasera, domenica 14 marzo 2024, alle ore 20.45. Una classica siciliana, partita molto sentita che arriva per gli etnei dopo la conquista della Coppa Italia contro il Padova, che qualificherebbe al secondo turno Nazionale dei play off i rossoazzurri a patto però di evitare i play out, con il Catania che al momento divide il quintultimo posto col Monopoli.

Potenzialmente dunque il Catania in tre partite può trovarsi nel vivo della lotta per la Serie B oppure a giocarsi lo spareggio per non retrocedere in D. Proverà ad approfittare di questa situazione un Messina che può invece ancora sperare nel raggiungimento dei play off attraverso il decimo posto in classifica, con l’ultima vittoria interna contro il Monterosi Tuscia che ha riportato di nuovo i peloritani a -1 in classifica da Sorrento e Foggia.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MESSINA

Che attesa che si respira per il super derby siciliano che ci riporta agli anni d’oro della Sicilia calcistica. per introdurci nell’atmosfera della sfida andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Catania Messina. In casa Catania, l’allenatore Michele Zeoli imposterà la sua squadra con il modulo 3-5-2. In porta sarà schierato Albertoni; tre centrali Castellini, Monaco e Celli a comporre la linea di difesa; Bouah e Peralta a guidare il centrocampo a cinque con Quaini, Zammarini e Cicerelli; Cianci e l’esperto Di Carmine come finalizzatori. Sull’altro versante il Messina di Giacomo Modica si organizzerà con un 4-3-3: tra i pali il forte ed esperto E. Fumagalli; linea a quattro con Salvo, Manetta, Pacciardi e Dumbravanu; a centrocampo Franco, Frisenna, Giunta; il tridente con Rosafio, Zunno; Plescia.

QUOTE CATANIA MESSINA?

Non potete farvi mancare una scommessina sulla diretta Catania Messina, per questo vi segnaliamo le quote suggerite da Snai così da potervi orientare. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Messina abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











