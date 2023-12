Diretta/ Catania Modena (risultato 1-0) video streaming Rai: a sorpresa! (volley, oggi 16 dicembre 2023)

DIRETTA CATANIA MODENA (RISULTATO 1-0): SI PARTE

Termina il primo set della diretta Catania Modena, a sorpresa è la squadra di casa a portarsi avanti con il risultato di 25-22. Le ospiti si erano trovate in vantaggio di sei punti sul 6-12 e di quattro sul 101-4, salvo poi cedere alle avversarie che verso la fine hanno nettamente fatto meglio.

Basti pensare che dal 18-18 ci si è ritrovati sul 25-22, a testimonianza di come il Catania sia salita in cattedra sul finire di primo set aggiudicandosi l’1-0. Partita ancora lunga tra due squadre distanti tra loro ben 12 punti, 15 per il Modena e 3 per le siciliane. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANIA MODENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci a pochi minuti dal via della diretta di Catania Modena, partita che introduciamo con le parole di Tommaso Rinaldi, che in settimana ha partecipato a un evento con uno sponsor del Modena Volley e ha parlato della situazione, dopo la splendida vittoria contro Trento nella scorsa giornata: “Aspettavo da tanto una serata come quella di domenica, ce la meritavamo per il lavoro che stiamo facendo. Ora ci troviamo in un’altra settimana importante, a Catania vogliamo portare a casa i punti per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista della Coppa Italia. Con Trento sapevamo che loro sarebbero partiti forte, siamo stati bravi ad andare oltre al primo set perso e questo ci ha ripagati. Io mi sento bene, domenica è stata anche dal punto di vista tecnico una grande partita e dobbiamo esserne orgogliosi, prendiamolo come punto di partenza per fare sempre meglio”.

In Sicilia dovrebbe essere più facile, ma guai ad abbassare la guardia: “Pensiamo un passo alla volta, ora testa a Catania e poi ci sarà Piacenza in casa, vogliamo fare bene in entrambe le sfide. Catania ha un livello di gioco alto e ha giocatori forti nonostante siano al momento indietro in classifica, possono mettere in difficoltà chiunque e dobbiamo stare concentrati pensando al nostro gioco”, aveva detto Rinaldi parlando della sfida di oggi. Scopriremo allora fra pochissimo quello che potrà succedere: via alla diretta di Catania Modena! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANIA MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Modena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Catania Modena, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

ESITO SCONTATO?

Catania Modena, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Fabrizio Saltalippi naturalmente presso il PalaCatania della omonima città siciliana, si giocherà come anticipo televisivo della decima giornata della Superlega di volley maschile ed infatti il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.00 di questa sera, sabato 16 dicembre 2023. Uno sguardo alla classifica ci dice che arriviamo alla diretta di Catania Modena con due situazioni piuttosto differenti: appena 3 punti per i padroni di casa della Farmitalia Catania, che dunque devono pensare soprattutto alla salvezza; 15 punti invece per la Valsa Group Modena, che può essere più ambiziosa.

Per i siciliani sarebbe quindi fondamentale una vittoria di enorme prestigio anche dal punto di vista psicologico per provare a dare la svolta a una stagione fino a questo momento difficilissima, ma non sarà facile riuscirci contro Modena, che evidentemente vuole invece sfruttare questo turno sulla carta favorevole per scalare posizioni in classifica, come d’altronde è doveroso per una piazza dalla tradizione infinita: tutto secondo le previsioni oppure qualche colpo di scena, che cosa ci dirà questa sera la diretta di Catania Modena?

DIRETTA CATANIA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Catania Modena, abbiamo già evidenziato che non è positiva la situazione dei padroni di casa siciliani, che d’altronde sapevano di dover affrontare un campionato tosto, essendo saliti in Superlega tramite playoff promozione addirittura dalla Serie A3. La situazione però è sportivamente drammatica, con soli 3 punti e una vittoria a fronte di ben otto sconfitte nelle precedenti nove giornate già disputate. Il successo per di più risale alla seconda giornata, questo significa che Catania non ha più fatto un punto nelle successive sette partite, una striscia disastrosa.

Situazione ovviamente ben diversa per Modena, che a dire il vero ha iniziato con qualche difficoltà, tanto che la prima vittoria da tre punti per gli emiliani è arrivata solamente alla quinta giornata, dopo due successi al tie-break e altrettante sconfitte, ma adesso il trend è in miglioramento e allora ecco 15 punti, frutto di sei vittorie (delle quali tre al quinto set) a fronte di tre sconfitte, per cui le ambizioni emiliane sono più che legittime e oggi sembra l’occasione perfetta per proseguire su questa strada. Il destino della diretta di Catania Modena sarà segnato?











