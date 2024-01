DIRETTA/ Catania Monopoli (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 28 gennaio 2024)

DIRETTA CATANIA MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Catania Monopoli presenta il duello tra due formazioni che si ritrovano rispettivamente al tredicesimo e sedicesimo posto in classifica, separate da solamente sei punti. Siciliani che in settimana hanno perso contro il Rimini in Coppa. Le reti realizzate dai etnei sono 23 mentre quelle subite 17, quest’ultimo dato li proietta ad essere la terza formazione, alla pari del Picerno, ad aver preso meno gol in questo campionato. In tema marcatori ci sono diversi giocatori che risultano importanti per la squadra.

Cosimo Chiricò e Samuel Di Carmine hanno realizzato rispettivamente 5 e 7 reti mentre dal calciomercato invernale è arrivato il bomber ex Monterosi Costantino. Per l’ex attaccante dei laziali una rete con il Catania e ben sei con il Monterosi. Biancoverdi che hanno perso il bomber Ernesto Starita beh si ritrovano al sedicesimo posto con appena 22 punti. La classifica non sorride agli ospiti con tre punti di distanza dalla salvezza rappresentata dal Foggia. (Marco Genduso)

DIRETTA CATANIA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C come d’altronde questa diretta di Catania Monopoli sarà disponibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto del pacchetto Calcio. In alternativa si potrà seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

CATANIA MONOPOLI: AMBIZIONI ETNEE!

Mettevi comodi sul divano perché sta per cominciare la diretta di Catania Monopoli, in programma oggi 28 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Massimino dei padroni di casa. La sfida promette di tenerci incollati al pallone per questo match valido per 23esima giornata di Serie C. Il Catania, attualmente al 13º posto in classifica, ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 contro il Brindisi nell’ultima giornata. Si dice che vittoria chiama vittoria chiama vittoria e il supporto dei tifosi al Massimino, il Catania punterà a confermare quanto di buono fatto contro il Brindisi.

Per quanto concerne gli ospiti, il Monopoli arriva a questa partita dopo aver sconfitto il Potenza, conquistando così la 16ª posizione in classifica del girone C di Serie C. La vittoria precedente ha dato una ventata di aria fresca all’ambiente pugliese, ma a Monopoli si sa bene della necessità di continuare a raccogliere punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

DIRETTA CATANIA MONOPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Ci sono alcuni dubbi sulla diretta di Catania Monopoli, le probabili formazioni potrebbero riservare infatti delle sorprese. Il Catania, padrone di casa, si presenterà in campo con il consolidato 4-4-2, con la coppia d’attacco composta da Di Carmine e Costantino. L’idea è quella di portare avanti quanto di buono fatto contro il Brindisi, anche se la difesa del Monopoli è ben diversa nella posizione in campo.

Il Monopoli invece non dovrebbe abbandonare il 3-5-2, presentando Arioli e De Paoli come coppia d’attacco. La scelta di questo modulo è abbastanza chiara poiché la difesa a tre conferisce maggior addensamento nelle zone centrali del campo e da la possibilità sia al mediano che al terzo difensore di impostare l’azione.

CATANIA MONOPOLI, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote per la diretta di Catania Brindisi, sul sito di Bwin infatti vediamo come il segno 1 viene dato a 2,3 e sancirebbe di fatto la vittoria dei rossoblu. Il pareggio invece viene dato a 2,8 mentre la vittoria del Brindisi a 3,1.

