Diretta Diretta Catania Monopoli streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA CATANIA MONOPOLI: SFIDA ORMAI CLASSICA!

L’intrigante diretta Catania Monopoli si gioca alle ore 20:30 di sabato 6 settembre 2025, e vale per la terza giornata nel girone C della Serie C 2025-2026. Una sfida ormai classica, che mette a confronto due squadre che sono ancora imbattute e con gli etnei che hanno per il momento fatto il vuoto alle loro spalle.

Due vittorie per il nuovo Catania, la prima addirittura roboante contro il Foggia (6-0 qui al Massimino) per poi andare a vincere a Cava De’ Tirreni: una squadra nobile che sa di avere le possibilità per tornare finalmente in Serie B, l’approccio è stato dei migliori ma adesso chiaramente bisogna confermarsi nel lungo periodo.

Il Monopoli lo scorso anno ha lottato per la promozione diretta, ma non ha centrato l’obiettivo nemmeno ai playoff; è ripartito bene con un pareggio interno contro l’ambizioso Cosenza, per poi vincere a Siracusa contro la neopromossa.

Anche in questa stagione i gabbiani potrebbero fare un campionato di alta classifica e allora questa diretta Catania Monopoli potrebbe somigliare già molto a un big match, chiaramente scopriremo strada facendo se sarà così perché al momento dobbiamo dare spazio a quello che ci dirà il campo oggi, intanto con l’analisi delle probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA CATANIA MONOPOLI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Catania Monopoli l’appuntamento in tv è sui canali di Sky Sport e quindi in abbonamento, con diretta streaming video disponibile su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONOPOLI

Procediamo allora verso la diretta Catania Monopoli, gli etnei di Domenico Toscano sono schierati con il 3-4-2-1 e non dovrebbero cambiare rispetto a sabato scorso: Dini va in porta, davanti a lui ci sono Celli, Di Gennaro e Ierardi con una linea di centrocampo di grande lusso, soprattutto sugli esterni dove agiscono Casasola e Daniele Donnarumma. Aloi e Corbari sono invece i due mediani a protezione della difesa; Kaleb Jimenez e Cicerelli, per lui una nuova chance, si piazzano invece alle spalle della prima punta che al momento è Francesco Forte, ma con la reale concorrenza di Caturano.

Conferme anche nel Monopoli di Alberto Colombo, che adotta un 3-5-2: qui Salvatore Longo potrebbe prendere il posto di Tirelli per affiancare Maguette Fall in attacco, mentre a sinistra è sempre vivo il ballottaggio tra Imputato e Jean Freddi Greco. A destra c’è Valenti, con una zona mediana impreziosita dalle due mezzali Falzerano e Battocchio; a dare il ritmo e l’equilibrio alla squadra pugliese dovrebbe essere Scipioni, che tecnicamente dà una mano anche a una difesa schierata con Viteritti, Miceli e Piccinini, mentre in porta andrà ancora Piana.

LE QUOTE DELLA DIRETTA CATANIA MONOPOLI

Il match serale in programma con la diretta Catania Monopoli dovrebbe essere vinto dai padroni di casa se si guarda alle quote proposte dalle varie agenzie di scommesse sportive come Sisal. I rossazzurri faranno loro la contesa a giudicare dall’1 pagato ad appena 1.60 e l’eventuale vittoria dei biancoverdi viene invece quotata addirittura a 5.25. L’x che equivale al pareggio non è del tutto da escludere visto che è posto a 3.60.