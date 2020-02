Diretta Catania Monopoli/ Streaming video tv: sfida di alto livello (Serie C)

Catania Monopoli, partita diretta dal signor Matteo Marcenaro, è una delle più interessanti nella 24^ giornata del girone C per il campionato di Serie C 2019-2020: le due squadre scendono in campo al Massimino alle ore 15:00 di domenica 2 febbraio. Tecnicamente si tratterebbe di una partita da promozione, o comunque per andare direttamente alla fase nazionale dei playoff; al momento però soltanto la squadra pugliese sta rispettando le premesse e forse facendo anche più di quanto ci si aspettasse. Il pareggio ottenuto contro la Ternana ha impedito ai biancoverdi di guadagnare punti sugli umbri, sul Bari e sulla Reggina ma al tempo stesso è un risultato interessante e importante considerato il livello dell’avversario, e un’altra tappa di avvicinamento all’obiettivo. Il Catania era una delle favorite per salire in Serie B, ma deve stare attenta a non uscire dalle prime dieci posizioni: mai continua nel corso di questa stagione, la squadra rossazzurra è reduce dalla sconfitta sul campo della Viterbese che non ha dato seguito al prezioso successo contro l’Avellino. Vedremo allora cosa succederà oggi nella diretta di Catania Monopoli, nel frattempo possiamo fare una breve considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PcataniaARTITA

La diretta tv di Catania Monopoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma naturalmente potrete seguire la partita di Serie C sul portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutta la gamma della stagione di terza divisione (compresa la Coppa Italia). L’appuntamento è con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: ricordiamo che ci si può abbonare stagionalmente al servizio oppure decidere di acquistare di volta in volta la singola partita, il cui prezzo fisso fin dall’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONOPOLI

Due assenti in Catania Monopoli per Cristiano Lucarelli: Giuseppe Rizzo salterà addirittura due giornate e allora a centrocampo potrebbe rimanere il solito assetto con Biagianti e Vicente schierati a protezione di Mazzarani che farà eventualmente un passo avanti disponendosi sulla trequarti. L’altro squalificato è Calapai: si torna a giocare a quattro con Biondi e Pinto che arretrano sulla linea difensiva affiancando Mbende e Marchese (davanti a Furlan), a questo punto possibile inserimento di Salandria (per fare 4-3-1-2) o Manneh con il quale ci sarebbe una linea di tre trequartisti, spostando Sarno qualche passo più dietro e lasciando Barisic a giostrare da prima punta. Monopoli schierato da Beppe Scienza con il 3-5-2: Rota, Maestrelli e Pecorini formano la difesa davanti ad Antonino, Tazzer e Daniele Donnarumma (ma occhio ad Hadziosmanovic e Mercadante) vengono confermati come esterni che partiranno dal centrocampo dove Carriero e Piccinni dovrebbero essere nuovamente in campo per supportare la regia che viene affidata a Giorno. Il tandem offensivo potrebbe cambiare, perché scalpita Salvemini: il numero 7 se la gioca con uno tra Fella e Jefferson, verosimilmente quest’ultimo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per Catania Monopoli, assegnando agli etnei il ruolo della favorita: il segno 1 per la loro vittoria interna vale infatti 2,25 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,25 volte la puntata che accompagna l’eventualità del successo pugliese, identificato dal segno 2. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte la somma che avrete investito.



