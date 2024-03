DIRETTA/ Catania Monterosi Tuscia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (3 marzo 2024)

DIRETTA CATANIA MONTEROSI TUSCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Altro giro di statistiche e questa volta è il turno di Catania Monterosi Tuscia, vediamo insieme il trend delle squadre e tiriamo un po’ di somme: la squadra rossoblu sembra essere particolarmente pericoloso nei minuti tra il 61° e il 75°, con il 30% dei suoi gol che si verificano in questo intervallo, il che rappresenta la percentuale più alta nel campionato. D’altra parte, il Monterosi Tuscia ha una tendenza a segnare nel primo quarto d’ora di gioco, con il 24% dei suoi gol realizzati nei primi 15 minuti.

Video/ Catania Rimini (2-0) gol e highlights: rossazzurri in finale! (Coppa Italia Serie C, 28 febbraio 2024)

Per quanto riguarda le prestazioni all’intervallo, il Catania è in vantaggio nel 20% dei match, mentre il Monterosi Tuscia nel 25%. È interessante notare che il Catania ha un’alta percentuale di vittorie quando si porta in vantaggio per 1-0 nei match casalinghi, vincendo nel 90% dei casi. D’altra parte, il Monterosi Tuscia ha una percentuale del 62% di vittorie quando si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta. Ora prima di immergerci nella diretta di Catania Monterosi Tuscia, diamo un’occhiata veloce alle formazioni ufficiali. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Catania Rimini (risultato finale 2-0): Gorelli, niente gol! (Coppa Italia Serie C, 28 febbraio 2024)

CATANIA MONTEROSI TUSCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Catania Monterosi Tuscia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Catania Monterosi Tuscia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CATANIA MONTEROSI TUSCIA, ATTESA IN SICILIA

La diretta Catania Monterosi Tuscia, in programma domenica 3 marzo alle ore 14:00, racconta della 29esima giornata di Serie C Girone C. I siciliani hanno conquistato la finale di Coppa Italia Serie C eliminando il Rimini vincendo 2-0 al ritorno. In campionato sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Taranto per 1-0.

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Avellino (risultato finale 1-1): gol al fotofinish! (25 febbraio 2024)

Il Monterosi Tuscia è imbattuto da due partite consecutive avendo vinto 2-1 sul campo dell’Audace Cerignola e pareggiando 1-1 in casa con l’Avellino. L’ultima sconfitta è datata 15 febbraio ovvero il 4-3 subito dalla Casertana. Quella gara segnò la quinta partita di fila senza vittoria.

CATANIA MONTEROSI TUSCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catania Monterosi Tuscia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Albertoni, in difesa Bouah, Monaco, Castellini e Celli. In mediana il duo Welbeck-Sturaro. La batteria di trequartisti vede Chirico, Tello e Cicarelli dietro a Di Carmine.

Il Monterosi Tuscia replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Rigon, retroguardia composta dal trio Tartaglia, Mbende e Sini. A centrocampo Verde e Crivello agiranno larchi mentre al centro ci saranno Gori, Scarasella e Gavioli. In attacco il duo Eusepi-Vano.

CATANIA MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Catania Monterosi Tuscia danno per favorita la squadra di casa a 1.43. Secondo bwin, la X sta a 4.10 mentre il 2 fisso a 6.25.

L’Over 2.5 è offerto a 1.76 contro l’1.91 dell’Under alla stessa identica soglia. Concludiamo con Gol a 1.92 e No Gol a 1.72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA