Diretta/ Catania Monterosi Tuscia streaming video tv: per la stabilità (Serie C)

DIRETTA CATANIA MONTEROSI TUSCIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Catania Monterosi Tuscia, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Squadre a caccia di stabilità, i viterbesi restano in serie positiva e il Monterosi Tuscia dopo l’ultimo pareggio contro il Picerno, quarto risultato utile consecutivo, si è portato a +5 sulla zona play out e a -3 dalla zona play off, che mantenendo un passo continuo potrebbero essere un obiettivo raggiungibile.

Dall’altra parte il Catania con una partita disputata in meno si trova ora una sola lunghezza avanti rispetto alla zona play off, con gli etnei chiamati a fare punti senza farsi condizionare dalla situazione relativa alla crisi societaria che potrebbe sancire il fallimento del club. Nel match d’andata i siciliani sono riusciti a vincere di larga misura in casa del Monterosi Tuscia, 1-4 il risultato finale con doppietta di Moro e gol di Russini e Greco per i rossoazzurri.

DIRETTA CATANIA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Catania Monterosi Tuscia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Catania Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stancampiano; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Daga; Mbende, Borri, Rocchi; Adamo, Verde, Buglio, Parlati, Cancellieri; Caon, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Monterosi Tuscia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



