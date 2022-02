DIRETTA/ Catania Paganese video streaming tv: dominio etneo nei precedenti

DIRETTA CATANIA PAGANESE: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo per quanto riguarda la diretta di Catania Paganese ai precedenti. Al Massimino la sfida si è disputata per cinque volte con un netto predominio degli etnei in grado di vincere per quattro volte oltre a un pareggio. La Paganese, che ha vinto in casa tre volte contro questo avversario, non è mai riuscita a trovare la via della vittoria a Catania. L’ultimo precedente è un 1-1 del settembre 2020, una gara aperta da Guadagni su calcio di rigore al minuto 15 col pareggio di Claiton a 180 secondi dal triplice fischio finale.

I rossoblù non vincono dalla sfida del febbraio 2019, un match terminato col risultato finale di 2-1. E dire che a passare in vantaggio erano stati gli ospiti con un gol di Capece al minuto numero 6. Subito pareggiava la squadra di casa con la rete di Biagianti 120 secondi dopo. All’ora di gioco Lodi regalava ai suoi tre punti molto preziosi. Incredibile è il successo per 6-0 del 25 marzo del 2018. La gara nel primo tempo era stata decisa dai gol di Biagianti, Barisic e Mazzarani. Nella ripresa Barisic, Curiale e Bodgan rendevano la gara tragica per gli ospiti. Come andrà oggi?

DIRETTA CATANIA PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Catania Paganese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

CATANIA PAGANESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Catania Paganese, in diretta martedì 22 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania sarà una sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Etnei d’orgoglio nelle ultime settimane, il club è sempre in bilico per le note traversie societarie ma la squadra ha messo in fila due vittorie consecutive contro Juve Stabia e Virtus Francavilla che hanno allontanato le ansie di classifica, con la squadra ora a +7 dalla zona play out.

Ovvero, dal quintultimo posto che proprio la Paganese divide a quota 26 punti col Messina. Gli azzurrostellati sono reduci da una pesante battuta d’arresto contro il Campobasso, uno 0-3 che ha fatto scivolare i campani proprio a 7 lunghezze dalla zona salvezza diretta. All’andata Paganese vincente di misura sul Catania grazie a una rete di Diop, 1-1 nell’ultimo precedente disputato allo stadio Massimino tra le due squadre il 27 settembre 2020.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Catania Paganese, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stancampiano; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Sbampato, Konatè, De Santis; Zanini, Cretella, Tissone, Firenze, Manarelli; Castaldo, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Paganese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.



