Diretta/ Catania Palermo (risultato finale 2-0): Moro regala il derby agli etnei!

DIRETTA CATANIA PALERMO (RISULTATO FINALE 2-0): LA DOPPIETTA DI LUCA MORO DECIDE IL DERBY DI SICILIA

Termina la diretta di Catania Palermo. Nella ripresa, i rosanero provano con insistenza a pareggiare il gol messo a segno da Moro nella prima frazione. Dopo il tentativo di Soleri, al 65′ arriva l’episodio che può cambiare le sorti della partita. Intervento duro di Russini su Brunori, l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo per l’attaccante etneo e subito dopo il rosso, Catania in dieci uomini. Il Palermo prova quindi l’assalto. Al 71′ ci prova Crivello dalla distanza, Stancampiano riesce a bloccarla. Partita con i nervi tesissimi, con diverse mischie.

Al 77′ altro cartellino rosso. Almici trattiene un raccattapalle e viene espulso, anche il Palermo in dieci. All’85’ il Catania la chiude. Strappo di Zanchi sulla sinistra e palla al centro. Luca Moro controlla, elude due avversari e realizza il gol del 2-0. All’89’ Moro ha una prateria davanti, si invola verso la porta, ma calcia su Pelagotti. Sulla respinta va Zanchi, che tira a botta sicura, ma trova il muro difensivo rosanero. Al 90′ il Palermo resta in nove uomini, espulso Luperini per un fallo di frustrazione. Dopo cinque minuti di recupero si chiude un infuocato derby di Sicilia, ad aggiudicarselo è il Catania, con due gol di Luca Moro, 2-0.

DIRETTA CATANIA PALERMO (RISULTATO 1-0): SOLERI SFIORA IL PAREGGIO

Riprende la diretta di Catania Palermo. Dopo un primo tempo giocato meglio dalla squadra etnea, che conduce nel punteggio per 1-0, grazie al rigore trasformato da Luca Moro, le due squadre tornano in campo per disputare il secondo tempo. Nella ripresa il Palermo è chiamato alla reazione in questo derby di Sicilia. Nei primi minuti di gioco, i rosanero provano infatti a spingersi in avanti, nel tentativo di ristabilire la parità.

Al 51′ tentativo del Palermo. Silipo riceve palla, controlla e calcia, Stancampiano con attenzione la blocca senza correre alcun rischio. Primo quarto d’ora piuttosto bloccato, il Palermo prova a proporsi in avanti, il Catania contiene e ferma le linee di passaggio della squadra rosanero. Diversi falli soprattutto a centrocampo, con il gioco che risulta essere spezzettato. Al 60′ occasione per il Palermo. De Rosa sponda di testa per Soleri, che si coordina in girata e calcia. La palla finisce di un niente sul fondo.

DIRETTA CATANIA PALERMO (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Termina il primo tempo della diretta di Catania Palermo. Dopo un primo quarto d’ora di gara, che ha visto i padroni di casa avere il predominio sugli avversari, il Catania riesce a sbloccare la partita. E’ il 22′, Odjer atterra Biondi in area, l’arbitro senza esitare assegna il calcio di rigore per gli etnei. Proteste del Palermo, che portano all’ammonizione di Pinto. Sul dischetto si presenta Moro. L’attaccante del Catania, con grande freddezza spiazza Pelagotti, e sigla il gol dell’1-0 che fa esplodere il Massimino.

Nonostante il vantaggio, il Catania continua a spingere e al 34′ sfiora il raddoppio. Azione insistita di Greco sulla sinistra, cross al centro per Moro che appoggia per Russini, conclusione al volo che termina di poco a lato. Prova ad uscire dalla morta catanese il Palermo, alzando il proprio baricentro. Al 35′, il tiro di Odjer è decisamente fuori bersaglio. Al 41′ nuovo tentativo del Catania. Biondi trova la respinta di Pelagotti, Moro prova il tap-in, ma colpisce debolmente. Il primo tempo si chiude quindi con il punteggio di 1-0.

DIRETTA CATANIA PALERMO (RISULTATO 0-0): PARTENZA AGGRESSIVA DEGLI ETNEI

Comincia la diretta di Catania Palermo. Le due squadre sono schierate in campo e sono pronte a dare il via al derby di Sicilia, valido per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il primo tempo si apre con il Catania piuttosto aggressivo, fin dalle prime battute di gioco si spinge in avanti, giocando con grande intensità. Il Palermo è costretto a restare basso e a contenere i rossoazzurri.

Al 5′, primo spunto del Catania. Russini pennella verso il centro per la testa di Calapai, conclusione debole, che viene ben controllata da Pelagotti. Sono i padroni di casa a fare la partita, con i rosanero un po’ sorpresi dall’avvio vivace dei catanesi. Con il passare dei minuti, il Palermo prova ad alzare il baricentro, dopo 15′ di gioco, il risultato è bloccato sullo 0-0, senza particolari sussulti.

DIRETTA CATANIA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere Catania Palermo, affascinante derby siciliano che ci attende nel girone C di Serie C e che presentiamo con qualche accenno sulle statistiche delle due formazioni nella prima parte del campionato 2021-2022. Stracittadina tra nobili decadute con il sapore di antiche sfide in campionati più importanti. Quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte, questo il biglietto da visita etneo casalingo ottenuto con 15 gol fatti e 13 incassati.

Rispondono i rosanero con due vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte fuori casa, con differenza reti leggermente negativa -2 (8-10). Cifra notevole quella delle ammonizioni rossoblu: 50, unita a tre allontanamenti dal campo; non scherzano neanche gli ospiti quanto a provvedimenti subiti, per loro 43 cartellini gialli ma anche sei rossi. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Catania Palermo comincia davvero!

CATANIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Catania Palermo di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

CATANIA PALERMO: I TESTA A TESTA

La diretta di Catania Palermo è un derby molto sentito e che ha una storia importante. Le due squadre si sono affrontate al Massimino in gare ufficiali per ben 43 volte con 16 successi degli etnei, 20 pareggi e 7 successi rosanero. Il Catania in queste gare ha segnato 53 reti mentre il Palermo è “fermo” a 32. I rossoblù non vincono in casa contro questo avversario dalla sedicesima giornata di Serie A della stagione 2011/12, una gara disputata il 18 dicembre e terminata col risultato di 2-0. La partita fu sbloccata da una delle solite prodezze del fantasista Lodi.

All’ora di gioco segnava anche Maxi Lopez su calcio di rigore chiudendo definitivamente la partita. Alla fine della stagione entrambe le squadre riuscirono a salvarsi non senza faticare. È piuttosto recente l’ultimo successo del Palermo in casa dei cugini, un match terminato 0-1 lo scorso 3 marzo. La partita iniziò in salita per gli ospiti con il rosso a Marconi che tra il minuto 30 e 35 prese due cartellini gialli. All’ora di gioco Mario Alberto Santana segnava un gol che sarebbe valso tre punti. Come andrà oggi?

CATANIA PALERMO: CLIMA ROVENTE AL MASSIMINO

Catania Palermo, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 14:30, presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, andrà in scena il derby di Sicilia, valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il Catania è reduce dalla sconfitta di misura subita in casa del Latina, con il risultato finale di 1-0. La squadra di Francesco Baldini, nelle ultime cinque gare ha vinto in due occasioni e perso in tre, collocandosi in dodicesima posizione con 20 punti, a ridosso della zona playoff. Nel derby avrà quindi l’occasione per riscattare la deludente prestazione dell’ultima giornata.

Il Palermo è reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro il Monopoli, terminato con il punteggio 2-1. Con quest’ultimo risultato, i rosanero hanno riscattato la sconfitta di Picerno del turno precedente. Sconfitta che non cancella quanto di buono fatto dalla squadra di Giacomo Filippi, la quale negli ultimi 5 turni ha conquistato quattro successi. Il Palermo è in piena lotta promozione, occupando la seconda posizione in classifica con 32 punti, cinque in meno della capolista Bari. Nell’ultimo precedente del Massimino, risalente allo scorso marzo, il Palermo si impose di misura, battendo 0-1 il Catania.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANIA PALERMO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Catania Palermo, le quali scenderanno in campo per disputare il derby di Sicilia nella diciottesima giornata di Serie C. L’allenatore degli etnei, Francesco Baldini, dovrebbe proporre il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Catania, per la sfida contro il Palermo: Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Izco, Rosaia, Greco; Russotto, Moro, Russini.

Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, dovrebbe rispondere con il consueto schieramento, il 3-5-2. Ecco i probabili undici titolari dei rosanero, in vista del derby di Sicilia contro il Catania: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotti; Accardi, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Brunori, Soleri.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Catania Palermo di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta un derby dal risultato incerto. La vittoria del Catania, abbinata al segno 1, è quotata 2.70. Il finale meno probabile sembra essere il pareggio, con il segno X proposto a 3.25. Leggermente favorito il Palermo, con la vittoria dei rosanero, abbinata al segno 2, proposta a 2.50.



