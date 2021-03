Diretta Catania Palermo/ Streaming video tv: sfida di gran lusso al Massimino

DIRETTA CATANIA PALERMO: MATCH DI LUSSO PER IL GIRONE C

Catania Palermo, diretta dall’arbitro Marco Mercenaro, è la partita di Serie C in programma ogi, mercoledì 3 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 al Massimino. Nella 28^ giornata del terzo campionato italiano, ecco che il girone C ci offre con la diretta tra Catania e Palermo un match davvero imperdibile. Stiamo parlando di due delle formazioni più prestigiose, dalla solida e ricca tradizione, che tornano a sfidarsi dopo ben otto anni dall’ultimo precedente al Massimino, quando ancora giocavano per il primo campionato italiano. Ora il contesto è completamente diverso per il derby siciliano, che pur essendo solo per la serie C, non si annuncia certo oggi meno entusiasmante. Non scordiamo infatti che sono oggi in palio per la 28^ giornata punti di gran peso, per due club a caccia di riscatto. Sono infatti impazienti di trovare a vincere i rosanero, che scivolati contro Catanzaro e Viterbese negli ultimi turni, pure si sono allontanati e non poco dai piazzamenti che contano. Desiderosi di riscatto poi anche gli etnei, che affetti da “pareggite”, vogliono al più presto tornare a scalare la vetta. Ci attende dunque una sfida davvero bollente.

DIRETTA CATANIA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Palermo sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 257: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PALERMO

Considerato il valore dello scontro diretto, non saremmo sorpresi se per le probabili formazioni della diretta tra Catania e Palermo, sia Raffaele che Filippi dessero spazio solo ai loro 11 titolari: pur essendo nel vivo di un intenso turno infrasettimanale per la Serie C. Partiamo allora dall’11 degli etnei, dove Mister Raffaele dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Sarao, fresco di gol, pronto in prima punta, e affiancato da Di piazza e Russotto. Per il centrocampo dovrebbero poi farsi avanti dal primo minuto Maldonado e Dall’Oglio, come pure Calapai e Pinto che però agiranno sull’esterno del reparto: in difesa, davanti al numero 1 Confente sarà spazio per Sales, Claiton e Silvestri.

Classico 4-3-3 invece per le probabili formazioni del Palermo, dove Filippi dovrebbe riproporre Somma e Marconi al centro della difesa, e con il duo Accardi-Crivello schierato sull’esterno. A centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore come De Rose, con Santana e Luperini posti al fianco: Lucca farà poi prima punta, con Silipo e Valente a completamento dello schieramento offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur considerando che nessuna delle due squadre sta dimostrando una condizione invidiabile, ecco che per il pronostico del match di Serie C, diamo agli etnei, padroni di casa, il nostro favore al successo. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha poi fissato a 2.10 il successo del Catania, contro il più alto 3.45 segnato per la vittoria del Palermo, mentre il pareggio ha recuperato la valutazione di 3.20.

