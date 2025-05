DIRETTA CATANIA PESCARA, GLI ELEFANTI CONTRO I DELFINI

Comincia domenica 11 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Catania Pescara. Presso lo Stadio Angelo Massimino i siciliani contenderanno il passaggio del turno agli abruzzesi dopo che entrambe le compagni hanno avuto più o meno lo stesso percorso nei playoff. Le due squadre non hanno intenzione di accontentarsi puntando piuttosto alla promozione in Serie B. I padroni di casa, partiti dal primo turno preliminare, hanno sconfitto prima il Giugliano e poi pure il Potenza tra le mura amiche.

DIRETTA/ Pescara Pianese (risultato finale 2-1): accorcia Bacchin! (7 maggio 2025)

I Delfini, invece, hanno esordito nella sfida precedente a questa sconfiggendo la Pianese sempre sul proprio campo. Gli uomini di Baldini sono stati capaci di chiudere al quarto posto nel girone B riprendendosi nel finale dopo una serie di battute d’arresto inaspettate. Gli Elefanti, invece, hanno finito la loro avventura nel girone C in quinta posizione ma hanno in ogni caso subito una rete in meno rispetto ai biancazzurri in tutto l’arco del campionato.

Diretta/ Catania Potenza (risultato finale 1-0): siciliani alla fase nazionale! (7 maggio 2025)

DIRETTA CATANIA PESCARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di vedere la diretta Catania Pescara lontano dallo stadio sarà garantita da Now e da Sky come accaduto anche per la stagione regolare. Accedete alle applicazioni Sky Go e NOW TV per usufruire dello streaming dell’evento. Anche la Rai,tramite Rai Play, trasmetterà la sfida così come in televisione la si potrà vedere in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, o a pagamento su Sky Sport 252.

CATANIA PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Catania Pescara possiamo evidenziare la scelta di uno schieramento differente per quanto riguarda il reparto arretrato da parte degli allenatori delle due squadre impegnate quest’oggi. Il 3-4-2-1 con Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Raimo, De Rose, Sturaro, Anastasio, Jimenez, Dalmonte e Inglese sarà infatti lo schema imposto da mister Toscano ai rossazzurri. Il tecnico Baldini dovrebbe invece selezionare il 4-3-3 con Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi, Valzania, Squizzato, Dagasso, Merola, Ferraris e Bentivegna come modulo da impiegare quantomeno in avvio di match.

Video Catania Giugliano (3-2)/ Gol e highlights: Inglese manda ko i campani (Serie C)

DIRETTA CATANIA PESCARA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano credere nel passaggio del turno dei padroni di casa se si tiene conto delle quote proposte in merito all’esito finale della diretta Catania Pescara. Il successo degli elefanti non viene quindi pagato ad esempio da Sisal oltre il 2.10. La vittoria dei biancazzurri è invece quotata a 3.75, rendendo il segno 2 come soluzione meno gettonata con cui possa finire l’incontro dato che l’x, ovvero il pareggio, è infine indicato ad un più abbordabile 3.00.