Diretta Catania Picerno/ Streaming video e tv: quote, etnei favoriti (Serie C)

Catania Picerno, partita diretta dal signor Marco Monaldi, si gioca alle ore 15:00 di domenica 13 ottobre presso lo stadio Massimino: nella nona giornata del girone C di Serie C 2019-2020 gli etnei hanno bisogno di tornare a vincere. La sconfitta di misura contro la Ternana deve essere riscattata, non solo per il morale del gruppo ma anche perché gli stessi rossoverdi stanno andando in fuga in testa alla classifica, dunque il Catania deve dimostrare di saper tenere il passo per puntare alla promozione diretta, volendo evitare la tagliola dei playoff. Il Picerno era partito bene e si era lanciato verso una stagione da rivelazione, ma poi ha perso il passo: nell’ultimo turno ha colto un pareggio a Bisceglie che l’ha mantenuto pericolosamente vicino alla zona playout. Ad ogni modo il passo della squadra lucana, considerate tutte le premesse, non è certo negativo; ora però serve qualcosa in più per evitare di soffrire. Mentre aspettiamo la diretta di Catania Picerno vediamo anche in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Picerno non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

PROBABILI CATANIA PICERNO

Catania Picerno viene affrontata da Andrea Camplone con il 4-3-3: davanti a Furlan giocano Silvestri e Mbende con Calapai e Biondi che dovrebbero nuovamente agire da terzini. A centrocampo si prepara qualche cambio: potrebbe tornare titolare Llama che prenderebbe il posto di Welbeck, mentre in cabina di regia agirà sempre Lodi con l’altra mezzala che dovrebbe essere nuovamente Dall’Oglio. Spazio poi a Barisic a destra, nel tridente offensivo; rischia dunque Di Molfetta, Mazzarani è in vantaggio sulla concorrenza mentre Di Piazza e Curiale si giocano la maglia da centravanti, con il primo che rimane comunque favorito. Il Picerno di Domenico Giacomarro scende in campo con un 3-5-2 nel quale Lorenzini, Caidi e Fontana proteggono il portiere Cavagnaro; Melli e Guerra avanzano il loro raggio d’azione giocando come laterali di centrocampo, sulla stessa linea di Kosovan e Nappello che, in qualità di interni, supporteranno Vrdoljak che sarà il playmaker. In attacco, Sparacello dovrebbe tornare titolare per giocare al fianco di Santaniello, dunque è Calabrese che si avvia verso la panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Catania Picerno ci dicono di come gli etnei siano largamente favoriti: 1,38 volte la somma puntata è il valore del segno 1 che identifica la loro vittoria, già per il pareggio (segno X) siamo invece ad un corrispettivo di 4,25 volte la cifra messa sul piatto. L’eventualità del successo esterno come sempre viene regolata dal segno X: se le cose andassero in questo modo il vostro guadagno sarebbe di 7,75 volte la giocata con questo bookmaker.



