DIRETTA/ Catania Picerno video streaming tv: monologo siciliano nei precedenti

DIRETTA CATANIA PICERNO: TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti di Catania Picerno, ma fanno tutti riferimento agli ultimi due anni abbondanti: li ha vinti tutti la squadra etnea, nel contesto del girone C di Serie C in cui le due squadre sono tornata a essere avversarie dopo la stagione 2019-2020. Al Massimino attualmente abbiamo una sola partita, quella disputata nell’ottobre 2019: l’aveva decisa Andrea Mazzarani al 47’ minuto, mentre nel match di ritorno il Picerno si era portato in vantaggio con Emanuele Santaniello ma era stato raggiunto e sorpassato dalla doppietta di Alessio Curcio, che era andato a segno al 37’ e al 41’ per uno straordinario finale di frazione da parte della squadra ospite.

Il tris del Catania in questo testa a testa è stato completato lo scorso ottobre, chiaramente nel match di andata di questo campionato: un’altra vittoria di misura, questa volta sigillata nel finale (al minuto 80) dal rigore dello straordinario Luca Moro, che all’epoca aveva realizzato il quarto gol del suo campionato e che oggi entra nella 26^ giornata con 21 gol in altrettante partite. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CATANIA PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l'alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa "ufficiale" della Serie C.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Catania Picerno, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento dopo una vittoria. Catania capace di prendere una boccata d’ossigeno importante in campionato grazie all’1-3 in casa della Turris, sfida particolarmente difficile visto il campionato di vertice che i corallini finora sono stati capaci di condurre.

Il Picerno dalla sua ha battuto con un netto 3-0 il Monopoli secondo della classe, risultato che ha confermato la formazione lucana nelle vesti di autentica mina vagante del campionato. All’andata il Catania ha vinto di misura in Basilicata, 0-1 il risultato finale grazie a un gol messo a segno da Moro su calcio di rigore. Il 13 ottobre 2019 l’ultimo precedente tra le due squadre in casa degli etnei, Catania capace di imporsi 1-0 grazie a una rete di Mazzarani.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Catania Picerno, match che andrà in scena all’Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Ercolani, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Russotto, Moro, Russini. Risponderà il Picerno allenato da Leonardo Colucci con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Cristofaro, D’Angelo, Dettori, Esposito; Parigi Reginaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Picerno all’Angelo Massimino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



