Diretta/ Catania Potenza (risultato finale 0-0): Volpe coglie la traversa! (Serie C, oggi 10 marzo 2024)

DIRETTA CATANIA POTENZA (RISULTATO 0-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Angelo Massimino le formazioni di Catania e Potenza si annullano a vicenda pareggiando per 0 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa si propongono pericolosamente in zona offensiva in un paio di occasioni ottenendo scarsi risultati e si vedono anche costretti a sostituire in maniera prematura sia Cianci al 29′ che Cicerelli al 38′ rispettivamente con Costantino e Marsura. Nel secondo tempo gli ospiti provano ad invertire il trend della sfida suonando la carica con una giocata di Volpe non capitalizzata da Caturano al 53′.

Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani si vedono disinnescare un paio di azioni insidiose da Alastra con Chiarella al 56′ e due volte pure al 70′. I rossoblu sciupano a loro volta con Volpe al 75′, complice la parata in corner di Furlan, ed al 76′, cogliendo la traversa. Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente al Catania di portarsi a quota 36 ed al Potenza di salire a 37 punti nella classifica del girone C della Serie C. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CATANIA POTENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva dell’emittente satellitare Sky quindi per vedere la diretta di Catania Potenza bisognerà sottoscrivere un abbonamento a quest’ultima, in più dovrà essere acquistato anche un pacchetto Calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. In alternativa si potrà seguire su NowTv in streaming con le medesime modalità.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Catania e Potenza è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 di partenza. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Ndoj e Rapisarda al posto di Sturaro e Celli fra i giocatori del Catania, gli ospiti allenati da mister Marchionni ricominciano in maniera arrembante suonando la carica al 53′ con una bella giocata di Volpe non capitalizzata dal suo collega Caturano. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Catania e Potenza sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossazzurri perdono prematuramente per infortunio sia Cianci, rimpiazzato da Costantino già al 29′, che Cicerelli, sostituito da Marsura al 37′ dopo essersi resi pericolosi al 35′ insieme con Castellini. Fino a questo momento il direttore di gara Samuele Andreano, proveniente dalla sezione di Prato, ha ammonito rispettivamente Welbeck al 18′ da una parte, Sbraga dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia la partita tra Catania e Potenza è iniziata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle prime fasi dell’incontro, cominciato con mezz’ora di ritardo rispetto al fischio d’inizio ufficiale previsto alle 16.15 a causa dell’arrivo in ritardo del Potenza allo stadio, i padroni di casa guidati dal tecnico Michele Zeoli partono bene affacciandosi in zona offensiva subito al 6′ con un calcio di punizione di Cicerelli finito alto sopra la traversa della porta avversaria. Intanto l’arbitro ha già ammonito Sbraga al 5′ tra i calciatori del Potenza. Ecco le formazioni ufficiali: CATANIA (4-3-3) – Furlan; Castellini, Monaco, Kontek, Celli; Welbeck, Sturaro, Zammarini; Chiarella, Cianci, Cicirelli. Allenatore: Michele Zeoli. POTENZA (3-5-2) – Alastra; Hristov, Sbraga, Maddaloni; Hadziosmanovic, Castorani, Saporiti, Candellori, Pace; Volpe, Caturano. Allenatore: Marco Marchionni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Catania Potenza sta per iniziare in attesa del fischio da parte direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti di questo match. L’esonero in casa Catania del tecnico Cristiano Lucarelli è sicuramente la notizia più importante di questa settimana. La squadra siciliana si ritrova con 35 punti in 30 partite con 30 gol realizzati e 28 subiti. Fatale la sconfitta subita in campionato contro l’Avellino di mister Michele Pazienza, terminata con il risultato di 5-2.

Il miglior marcatore della squadra catanese risulta essere il duo Costantino-Di Carmine, entrambi con 7 gol. Tuttavia, il primo, ha realizzato solamente una marcatura in maglia Catania mentre le restanti 6 con il Monterosi. Dall’altra parte i rossoblù possono vantare la presenza di un giocatore come Salvatore Caturano che ha realizzato ben 8 reti in questo campionato. Una vittoria quest’oggi potrebbe significare allontanarsi definitivamente dal Catania, vista la poca distanza tra le due squadre. (Marco Genduso)

CATANIA POTENZA: SFIDA DELICATA AL MASSIMINO!

Pronti a raccontarvi un altro grande match in questa diretta di Catania Potenza che partirà oggi 10 marzo alle ore 16,15. Si tratta per le due squadre del 31esimo incontro valevole per la Serie C. Il Catania si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica, con una serie di risultati altalenanti e nessuna vittoria nelle ultime uscite.

Nell’ultima partita, la squadra ha subito una sconfitta rocambolesca per 5-2 contro l’Avellino, cercando ora di riscattarsi in questa sfida casalinga. Dall’altra parte del campo, il Potenza occupa il quattordicesimo posto in classifica, con una situazione simile a quella dei padroni di casa in termini di risultati altalenanti. Nella loro ultima uscita, hanno subito una sconfitta per 2-0 contro il Benevento e cercheranno di invertire la tendenza in questa partita in trasferta.

CATANIA POTENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci ora sulle probabili formazioni della diretta di Catania Potenza, cominciando dalla squadra rossoblu che schiererà dal primo minuto Castellini come terzino destro. Dotato di eccellenti capacità di accentramento, il giocatore si è dimostrato letale in situazioni di superiorità numerica.

Per il Potenza invece si farà affidamento sull’esperienza di Schiattarella che sarà posizionato in cabina di regia. Il centrocampista sarà incaricato di fornire geometrie offensive alla squadra, sfruttando la sua esperienza e visione di gioco.

CATANIA POTENZA, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta di Catania Potenza, grazie all’ausilio del sito della Sisal: la vittoria siciliana è fissata a 2,2 mentre quella ospite a 2,4. Il pareggio invece è descritto con il simbolo X ed è quotato a 2,3.











