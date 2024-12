DIRETTA CATANIA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri relativi alla diretta di Catania Potenza? Cerchiamo di analizzare le statistiche in maniera tale da capire i trend delle due squadre, e una volta fatto ciò cerchiamo di stipulare chi tra le due può avere o meno il favore del pronostico. Partiamo con i padroni di casa, il Catania è una squadra che punta molto sul possesso palla come indica il 47% di media che detiene di partita in partita. Questo numero aiuta ad avere anche degli xG medi molto alti: 1,5 a partita ma purtroppo in difesa non si riesce a stare sotto lo 0,9.

Ma ricordiamo che sono comunque numeri davvero buoni, soprattutto se confrontati con quelli del Potenza che invece fa più gol con lo 0,18 in più in media, ma ne subisce molti di più. Parliamo infatti di una squadra che subisce quasi un gol e mezzo a partita, non sorprende che la percentuale di vittorie sia al di sotto del 30%. Mentre invece quella del 38%. Partita che potrebbe essere ricca di gol, sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento dove inizierà il commento live della diretta di Catania Potenza. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE IN TV LA DIRETTA CATANIA POTENZA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Catania Potenza dovrete assicurarvi di essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Se invece preferite assistere alla diretta streaming potete usufruire all’applicazione Sky Go.

REDUCI DA DUE 5-1

Due formazioni reduci da goleada a proprio favore. Stiamo naturalmente parlando della diretta Catania Potenza, match in programmare questo sabato 14 dicembre 2024 alle ore 17:30 in questa 19esima giornata di Serie C. Gli Elefanti della Sicilia arrivano dal 5-1 al Taranto in campionato, preceduto dal pareggio interno contro la Cavese. Brutta sconfitta però per quanto riguarda la gara di Coppa Italia Serie C dov’è arrivato il pesante 5-0 dal Trapani. Così come il Catania, anche il Potenza ha battuto per 5-1 la sua ultima avversaria ovvero il Latina. In Coppa Italia Serie C il ko è arrivata solamente dopo i calci di rigore contro l’Altamura che ha sancito dunque l’eliminazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA POTENZA

Adesso diamo un’occhiata alle probabili formazioni Catania Potenza. I padroni di casa giocheranno con il modulo 3-4-2-1. In porta Bethers; difeso dal terzetto Ierardi, Di Gennaro e Quaini. A centrocampo ecco Carpani, De Rose, Sturaro e Raimo. Jiménez-Stoppa coppia di trequartisti dietro a Inglese.

Il Potenza predilige l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Alastra, protetto da Novella, Sciacca, Verrengia e Rillo. Le due mezzali saranno Castorani e Errani con Felippe in cabina di regia. Tridente offensivo composto da Rosafio, Caturano e Mazzeo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANIA POTENZA

Per quanto riguarda le quote per le scommesse Catania Potenza, secondo i bookmakers sono i padroni di casa a partire favoriti dato che sono offerti a 1.65 rispetto ai 4.75 dei rossoblu. Il segno X del pareggio invece è a 3.50. Sulla carta è una gara da pochi gol poiché l’Under 2.5 è più basso se preso di riferimento l’Over 2.5, rispettivamente a 2.10 e 1.65. Gol a 2, No Gol a 1.65.