CATANIA POTENZA (RISULTATO LIVE 0-0): MEGLIO I SICILIANI

La partita inizia con un buon ritmo e con entrambe le squadre molto motivate per ottenere il risultato. Al 4’ Raimo sottrae il pallone a Erradi a centrocampo e scatta verso la porta ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

La partenza del Catania sembra essere più convincente ma ancora nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sull’avversaria. (Agg. di Andrea Marino)

Video Catania Giugliano (3-2)/ Gol e highlights: Inglese manda ko i campani (Serie C)

DIRETTA CATANIA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta Catania Potenza, dunque giustamente dobbiamo anche ricordare come sono finite le partite nella stagione regolare di Serie C. troviamo una vittoria per parte e, curiosamente e con dato che fa sperare i lucani, entrambe fuori casa: il 14 dicembre il Potenza aveva sbancato il Massimino grazie ai gol di Salvatore Caturano, autore di una doppietta negli ultimi 20 minuti, inoltre il Catania nel finale aveva sbagliato un rigore con Matteo Stoppa (parata di Fabrizio Alastra), ma gli etnei si erano vendicati il 27 aprile andando a vincere al Viviani.

DIRETTA/ Potenza Picerno (risultato finale 2-0): Riggio trova il raddoppio! (Playoff Serie C, 4 maggio 2025)

Attenzione: si tratta dell’ultima giornata di regular season nel girone C, dunque un’indicazione sicuramente importante. Vale anche la pena riferire di due gare secche in epoca recente: la prima nel maggio 2019 per il primo turno dei playoff, terminata 1-1 a Catania (con le reti di Facundo Lescano e Matteo Di Piazza) e dunque con i siciliani che si erano qualificati, la seconda invece per gli ottavi di Coppa Italia Serie C e anche questa volta con successo a favore dei rossazzurri (2-1) ma fuori casa. Adesso mettiamoci comodi perché ci siamo: la diretta Catania Potenza sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Catania Giugliano (risultato finale 3-2): Inglese-bis regala la vittoria (4 maggio 2025)

CATANIA POTENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Catania Potenza sarà riservata agli abbonati a Sky Sport, che in compenso avranno a disposizione anche i servizi offerti da Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

CATANIA POTENZA: BELLA SFIDA IN SICILIA

La diretta Catania Potenza sarà una sfida molto appetitosa per il secondo turno dei playoff di Serie C: si gioca evidentemente allo Stadio Angelo Massimino alle ore 20.00 di oggi, mercoledì 7 maggio 2025, con i padroni di casa siciliani che godranno del fattore campo e quindi anche di due risultati su tre. Il debutto del Catania nei playoff è stato con la vittoria per 3-2 contro il Giugliano, almeno per un’altra partita i siciliani potranno di nuovo avere i favori del pronostico e quindi l’accesso alla fase nazionale potrebbe essere alla portata per i rossazzurri.

Di fronte nella diretta Catania Potenza ci saranno i lucani, che hanno vinto per 2-0 il derby regionale contro il Picerno. L’eliminazione del Benevento ha fatto sì che questa sfida sia fra la quinta e la settima, quindi per il Potenza c’è il Catania al posto del Crotone: il valore delle due squadre è simile e in ogni caso sarebbe stata una trasferta su un campo ostico. Per i lucani tuttavia l’obiettivo minimo è stato raggiunto, da qui in poi si potrebbe provare a coltivare un sogno: la diretta Catania Potenza ci dirà se potrà proseguire ancora un po’…

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA POTENZA

Domenico Toscano, fatte salve necessità dovute agli impegni ravvicinati, nelle probabili formazioni per la diretta Catania Potenza potrebbe scegliere ancora il modulo 3-4-2-1. Inglese dovrebbe essere la prima punta, affiancato da Jimenez e Lunetta sulla trequarti; a centrocampo Quaini e Di Tacchio nel cuore della mediana, con Raimo esterno destro e Anastasio a sinistra; Di Gennaro perno della difesa con Ierardi e Celli, è una linea a tre davanti al portiere Dini.

Come risponderà Pietro De Giorgio? L’allenatore degli ospiti del Potenza potrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo tattico. Bachini e Verrengia sono i due difensori centrali, affiancati dai terzini Reggio e Burgio per completare la retroguardia a difesa del portiere lucano Alastra. Lucas Martello può invece essere il perno del centrocampo con le mezzali Castorani ed Erradi, mentre Rosafio e Petrungaro dovrebbero essere le due ali del tridente d’attacco del Potenza con la prima punta Caturano.