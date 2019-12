Diretta Catania Rende/ Streaming video tv: sfida testa coda per il girone C (Serie C)

Catania Rende, diretta dall’arbitro Francesco Carrione, impreziosirà il corposo palinsesto delle gare del campionato di Serie C 2019-2020 in programma domenica 8 dicembre. La partita, valida per la diciottesima giornata del girone C, si disputerà presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, con fischio d’inizio alle ore 15.00 e non alle 17.30, come originariamente disposto. Gli etnei (24 punti) occupano attualmente la sesta posizione in graduatoria in coabitazione con il Catanzaro, contro il quale hanno però perso il primo dei due scontri diretti stagionali (3-0) in landa calabrese. La sonora vittoria maturata a Rieti nell’ultimo turno (1-4) ha contribuito a risollevare l’umore dei siciliani, che sono sì in zona play-off, ma con appena tre punti di margine sull’undicesimo posto. Se la passa, comunque, decisamente peggio il Rende, ultimo in classifica a quota 10 punti, frutto di appena 2 successi, 4 pareggi e ben 11 sconfitte, per un totale di 11 reti messe a referto (peggior attacco del girone C) e 33 incassate (seconda peggior difesa del girone con la Sicula Leonzio). Per uscire dalla crisi, non v’è che un’unica medicina, che coincide con un verbo coniugato all’infinito: vincere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che ovviamente non ci sarà una diretta tv di Catania Rende, ma la visione della sfida di Serie C sarà garantita in diretta streaming video in esclusiva da Eleven Sports. Il match sarà visibile in diretta sul sito internet dell’emittente o mediante la sua app ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA RENDE

Per quanto concerne le probabili formazioni di Catania e Rende, occorre tenere conto dell’indisponibilità degli squalificati Dall’Oglio (Catania) e Rossini (Rende). Gli uomini di Cristiano Lucarelli, vecchia conoscenza della nostra Serie A, scenderanno in campo con il 4-3-3. Fra i pali confermato l’impiego di Furlan, protetto dagli scudieri Calapai, Esposito, Silvestri e Pinto. Nel cuore della mediana agirà Rizzo, supportato a destra da Biondi e a sinistra da Bucolo. Infine, tridente offensivo formato da Di Molfetta, Di Piazza e Mazzarani. Risponderanno i ragazzi di Andrea Tricarico a loro volta con un 4-3-3, interpretato dall’estremo difensore Savelloni e da una retroguardia che potrà contare sull’apporto di Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Blaze. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Murati, Scimia e Collocolo. Potenziali bomber di giornata, invece, Origlio, Vivacqua e Giannotti.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico ampiamente favorevole al Catania, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,40, mentre l’impresa degli ospiti paga addirittura 8,25 volte l’importo giocato. Il pareggio al 90’ è un’opzione quotata a 4,00.



