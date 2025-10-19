Diretta Catania Salernitana streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA CATANIA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Lavagna alla mano e cerchiamo di capire chi tra queste due squadre nella diretta di Catania Salernitana riuscirà a portare punti preziosi nel proprio bottino personale. Il Catania si affida alla costruzione manovrata (57% di possesso, 1,8 xG, 1,6 xA) e alla spinta delle catene laterali: 63% delle azioni pericolose parte da sinistra, dove i siciliani creano superiorità con gli esterni. La Salernitana, più fisica, adotta un gioco più verticale: 48% di possesso, ma 2,0 xG e una percentuale altissima di realizzazione (34% dei tiri nello specchio trasformati in gol).

È anche la squadra che segna più su piazzato nel girone (43% delle reti totali). Il Catania è più disciplinato (1,8 ammonizioni di media contro le 3,4 dei granata), ma subisce più falli (15,1 a gara). Dal punto di vista temporale, equilibrio: entrambe segnano più nella ripresa (Catania 58%, Salernitana 61%). Una partita che promette ritmo e duelli fisici: chi vincerà la battaglia sulle corsie laterali potrebbe prendersi anche il risultato. Adesso via al commento live della diretta di Catania Salernitana, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

CATANIA SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre sarà Sky Sport ad offrire ai suoi abbonati la diretta Catania Salernitana in tv, comprese le opzioni per la diretta streaming video, anche se oggi più che mai il consiglio sarebbe di recarsi allo stadio.

CATANIA SALERNITANA: LA PARTITA DI CARTELLO

Lo Stadio Angelo Massimino ospita il big-match della decima giornata del girone C di Serie C: non servono altre parole per introdurre la diretta Catania Salernitana, basta solamente ricordare che l’incontro avrà inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 ottobre 2025, e che è un match affascinante sia per il blasone, sia per l’attualità.

Il Catania arriva dalla perentoria vittoria per 0-3 a Giugliano, in questo modo i siciliani sono arrivati a 18 punti in classifica e la quinta vittoria in campionato ha aperto prospettive anche per l’inseguimento al primato, specie se oggi ai rossazzurri riuscisse di battere i rivali nel big-match che arriva al momento giusto.

Anche la Salernitana arriva da un successo in trasferta, per 0-1 sul campo del Monopoli, che ha consentito alla capolista della classifica di salire quota 22 punti avendo già al proprio attivo sette vittorie e un pareggio su nove partite. Reazione migliore alla traumatica retrocessione non avrebbe potuto esserci, la missione promozione è già lanciata.

Tutto resterà come prima? La capolista lancerà la fuga? L’inseguitrice si riporterà a una sola lunghezza? Ci sono tanti scenari possibili in base al verdetto della diretta Catania Salernitana, noi speriamo innanzitutto che sia uno spettacolo all’altezza delle aspettative e per il resto ci mettiamo comodi per seguire tutte le emozioni…

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SALERNITANA

Parlando delle probabili formazioni per la diretta Catania Salernitana, ecco che il modulo 3-4-2-1 dovrebbe essere il riferimento tattico per i siciliani di Domenico Toscano. In porta Dini; difesa a tre composta da Ierardi, Di Gennaro e Celli; Casasola a destra apre il centrocampo a quattro con Quaini, Di Tacchio e Donnarumma; sulla trequarti ecco invece Cicerelli e Lunetta, con Forte centravanti per il Catania.

La risposta della Salernitana di mister Giuseppe Raffaele potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2: per i campani il portiere è Donnarumma; i difensori titolari oggi potrebbero essere Coppolaro, Golemic e Frascatore; nel folto centrocampo a cinque della capolista diamo spazio a Quirini, Capomaggio, Tascone, Villa e Ferraris, che potrebbe anche essere avanzato a supporto dei due attaccanti Inglese e Ferrari.

PRONOSTICO E QUOTE

La diretta Catania Salernitana merita una riflessione finale sul pronostico in base alle quote Snai. I siciliani possono sperare contro la capolista, perché il segno 1 è favorito a 2,10 contro il valore di 3,15 che invece è identico in caso di pareggio oppure con una vittoria esterna della Salernitana.