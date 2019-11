Diretta Catania Sicula Leonzio/ Streaming video tv: derby di Coppa Italia Serie C

Catania Sicula Leonzio, mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 20.45 e in diretta dallo stadio Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la Coppa Italia Serie C 2019-2020. Le due formazioni si ritrovano di fronte dopo la sfida di campionato disputata domenica 10 novembre, con i rossoazzurri che hanno avuto la meglio 2-1 grazie alle reti di Mazzarani e Di Piazza, ribaltando l’iniziale vantaggio bianconero siglato da Palermo. Si tratta della sfida che di fatto completerà il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, con la vincente di questo confronto che troverà il Potenza negli ottavi di finale della competizione. Nel girone C di Serie C il Catania galleggia ancora al confine della zona play off e arriva dalla pesante sconfitta di Catanzaro (0-3), mentre la Sicula Leonzio si dibatte nei bassifondi, cercando di sfuggire all’ultimo posto in classifica dal quale si era risollevata due settimane fa grazie al successo interno contro la Cavese; da questo punto di vista il pareggio interno contro la Virtus Francavilla è un risultato mediocre e poco utile, ma adesso concentriamoci su quello che succederà nel corso della diretta di Catania Sicula Leonzio della quale possiamo intanto presentare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Catania Sicula Leonzio non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni di Catania Sicula Leonzio, mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Massimino di Catania, sfida valevole per la Coppa Italia di Serie C. 3-5-2 per il Catania allenato da Cristiano Lucarelli: Furlan; Esposito, Biagianti, Silvestri; Calapai, Rizzo, Lodi, Dall’Oglio, Pinto; Curiale, Di Piazza. Risponderà la Sicula Leonzio allenata da Giovanni Bucaro con un 4-3-3: Polverino; De Rossi, Sosa, Petta, Parisi; Palermo, Esposito, Maimone; Vitale, Lescano, Grillo.



