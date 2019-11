Diretta Catania Sicula Leonzio/ Streaming video tv: un derby! (Serie C)

Catania Sicula Leonzio, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi della sezione Aia di Ciampino, è in programma alle ore 17.30 e sicuramente attira la nostra attenzione come derby siciliano nel contesto della quattordicesima giornata della Serie C 2019-2020, nel girone C. Due realtà diverse per storia e blasone, adesso però eccoci a vivere Catania Sicula Leonzio, pur con differenti ambizioni in classifica. Il Catania che vive giorni agitati a causa delle vicende societarie e anche per un andamento lento che sta allontanando gli etnei dalla zona alta, pur tenendo conto che settimana scorsa è saltata per maltempo la partita con la Paganese, dunque i rossazzurri hanno un turno da recuperare. Invece in casa Sicula Leonzio la classifica resta problematica, anche se la vittoria dell’ultima giornata con la Cavese ha dato entusiasmo a un ambiente che aveva ormai perso il sorriso. Al Massimino i padroni di casa si troveranno di fronte una squadra guardinga e che dovrà fare il massimo per non uscire con le ossa rotta: la differenza tecnica è alquanto elevata per cui andranno ridotti al minimo gli errori al cospetto di una delle big del girone meridionale del campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Sicula Leonzio non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SICULA LEONZIO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese in Catania Sicula Leonzio. La squadra di casa andrà in campo con il suo solito 3-5-2 visto nelle ultime settimane, anche se non ha dato grandissimi risultati. Serve un cambio di passo per provare l’assalto ai primi posti e dare filo da torcere alle squadre che precedono. In porta giocherà Furlan con la difesa che vedrà titolari Marchese, Biagianti e Mbende. In mezzo al campo ci saranno Lodi, Welbeck e Dall’Oglio con Pinto e Calapai a correre sulle fasce e che dovranno fare tanto lavoro di copertura. In avanti invece giocheranno Di Piazza e Mazzarani che dovranno scardinare la difesa dei bianconeri di Lentini e provare a segnare la risalita dei rossoazzurri. Dall’altra parte ecco una Sicula Leonzio che invece dovrà provare ad ottenere punti e per farlo schiererà i suoi migliori uomini. Il modulo sarà sempre il consolidato 4-3-3 di mister Bucaro che non vorrà stravolgimenti. Polverino sarà il portiere mentre in difesa giocheranno Sabatino, Petta, Sosa e Parisi. In mezzo al campo i tre saranno Palermo, Sicurella ed Esposito con Lescano, Vitale e Grillo a fare da attaccanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Guardando infine alle quote per il pronostico su Catania Sicula Leonzio, ecco che parte nettamente favorito il Catania secondo l’agenzia di scommesse sportive SNAI, con una quota di 1.65 per il segno 1. Si sale poi con il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 2.20 ed infine con il segno 2 per la vittoria esterna della Sicula Leonzio, che è proposta a 3.75.



